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Ticaretin yeni savaşı virüsle

2018 ve 2019'da ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına odaklanan piyasaların yeni endişesi koronavirüs. En çok perakende, turizm ve havacılık sektörlerini sarsan virüsü hem hükümetler hem merkez bankaları yakından takip ediyor. Uzmanlara göre virüs Çin ile birlikte başta Japonya olmak üzere tüm Asya ekonomilerini etkileyecek
 07 Şubat 2020 07:31
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Ticaretin yeni savaşı virüsle

Çin'de geçen ay ortaya çıkan koronavirüs, küresel piyasaları aşağı yönlü baskılamaya devam ederken, hastalığın Çin'in ekonomik büyümesini menfi etkileyeceği konuşuluyor. Yeni tip koronavirüs olarak geçen ay adını dünyaya duyuran salgın, Çin'deki ticari aktiviteyi bazı şehirlerde minimum seviyeye indirirken, ülkede azalan talep emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırdı. Talep bazlı endişelerle satış baskısı altında kalan Brent petrolün varil fiyatı 53,88 dolarla Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyeye inerken, bakırın libresi de son iki haftada yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

ÇİN'DEKİ SARSINTISI BÜYÜK OLUR

Analistler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de derinleşecek bir faaliyet yavaşlamasının küresel büyümeyi ciddi ölçüde etkileyebileceğini belirtti. Çin'in büyük bir pazar olması sebebiyle talep yönlü zayıflamanın özellikle Asya ve Avro Bölgesi ekonomilerini menfi etkilemesinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, salgının süresinin uzaması durumunda ise 2020'ye yönelik olumlu beklentilerin de değiştirilebileceğini dile getirdi.

GÜVENLİ LİMAN VARLIKLARA TALEP ARTTI

Analistler, finansal piyasaların salgının çıktığı günden bugüne dalgalı bir seyir izlediğini, yatırımcıların görece riskli varlık olan pay piyasalarından ziyade altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini söyledi. ABD ile İran arasındaki gerilim sebebiyle yılbaşında 1.600 doları aşarak yaklaşık son 7 yılın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesiyle 1.536 dolara kadar gerilemişti. Salgın haberinin duyulması üzerine yukarı yönlü bir grafik çizen altının ons fiyatı son iki haftada 1.575-1.590 dolar bandında işlem görüyor. Analistler, Çin'de devam eden durumun ekonomik yansımalarının gelecek dönemde daha net anlaşılacağını ve beklentilerden kötü bir tablo ile karşılaşılması durumunda güvenli liman varlıklara yönelimin devam edebileceğini kaydetti.

KÜRESEL EKONOMİYİ KÜÇÜLTEBİLİR

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, 2003'te Sars virüsü çıktığını ancak o günden bugüne küresel ekonomide çok şeylerin değiştiğini söyledi. Çin ekonomisinin dünyanın üretim merkezi haline geldiğini ve ülke ekonomisinin daha açık durumda olmasının olayın önemini daha da arttırdığını belirten Tuna, Çin'de alınan önlemler kapsamında birçok şehirde üretimin neredeyse durma noktasına geldiğini dile getirdi.

ULUSLARARASI ŞİRKETLER ÇİN'DE KEPENK İNDİRDİ

Tuna, yeni siparişler gelmediği gibi birçok ülkenin Çin'deki mağaza ve imalat merkezlerini kapattığına dikkat çekti. Sars virüsü sonrası Çin ekonomisinin yüzde 1, küresel ekonominin yüzde 0,3 küçüldüğünü aktaran Tuna, "Çin, şu anda daha büyük bir krizle karşı karşıya. Önlem alınmazsa 2020'de küresel ekonomiyi de etkileyecek bir küçülme yaşanabilir" diye konuştu.

En çok Asya ekonomileri etkilenir

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çağdaş Üngör Sunar da konunun Çin ekonomisine halihazırda zarar verdiğini vurgulayarak, "Bu kriz, Çin mallarına yönelik büyük oranda yersiz ama tüketiciler üzerinde oldukça etkili olan bir korku ve endişe ortamı yarattı" dedi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının üzerine koronavirüs krizinin gelmesinin Çinli üreticileri olumsuz etkileyeceğini belirten Sunar, bu durumun Çinli şirketlerin dış pazar bulmalarını daha da zorlaştıracak bir faktör olabileceğini bildirdi. Sunar, Çin'in otuz yılı aşkın bir süredir dünyanın belli başlı şirketlerin üretim ağlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Salgın hastalıktan en çok Asya ülkelerinin etkileneceğini belirten Sunar şunları kaydetti: "Şu anda fabrikaları kapanan, sigorta maliyetleri artan, karantina nedeniyle faaliyetleri duran birçok uluslararası şirket, bu süreçten olumsuz etkilenecek Asya ekonomileri bu durumdan en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Japonya, en hassas ülke konumunda bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası: Belirsizlik endişe verici

Korona virüsün etkileri yakından takip ediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs ile ilgili belirsizliklerin endişe kaynağı halini aldığını söyledi. Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Lagarde, "Küresel faktörler Avro Bölgesi büyümesine baskı yapıyor. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin azalmasına rağmen küresel ekonomik ortamdaki belirsizlikler yüksek seyrediyor. Koronavirüsün etkileri ile ilgili belirsizlikler endişe kaynağı halini aldı" dedi.
Yeni Şafak
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