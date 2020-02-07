Petrol aramada yerli teknoloji

Dört sismik arama ve sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramada yeni bir dönemin kapısını aralayan Türkiye, şimdi de petrolde arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknolojinin yerlileştirilmesi için harekete geçti. 10 Şubat'ta 'Biz, bize yeteriz' sloganıyla İstanbul'da milli teknojiler çalıştayı düzenlenecek. Çalıştayda teknolojinin yerlileştirilmesi için adımların hızlandırılması istenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın üçlü sac ayağını oluşturan "arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa" stratejisinin yerlileştirme ayağını güçlendirmek için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

FATİH VE YAVUZ'A YERLİ TEKNOLOJİ

Bu kapsamda petrol arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknolojinin yerlileştirilmesi ve ihtiyaçların yerli tedarikçilerden karşılanması amacıyla Türkiye Petrol Endüstrilerinde Milli Teknolojiler Çalıştayı (PEMT) düzenlenecek. Çalıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımı ve Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) ev sahipliğinde "Biz, bize yeteriz" sloganıyla 10 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir tarafından ve birçok farklı sektörden iş insanlarının katılacağı çalıştay ile petrol endüstrisinde yerli teknoloji kullanılması adına önemli bir adım daha atılacak. PEMT yerli tedarikçileri ve TPAO'yu bir araya getirecek ve yerli teknolojik dönüşümü hızlandıracak. Çalıştay kapsamında yapılması planlanan iş birlikleri ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'a da yerli teknoloji tedariği sağlanması hedefleniyor.

ENERJİ İTHALATI 2019'DA AZALDI

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 41 milyar 184 milyon 553 bin dolara düştü. Bu tutar, 2018'de 43 milyar 5 milyon 620 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, enerji ithalatındaki azalışta genel olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu ifade etti. Geçen yıl enerji alanındaki cari farkın bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12 azalarak 33,9 milyar dolara gerilediğine işaret eden Akyener, "Enerji kaleminin ülkenin cari açığı üzerinde çok büyük etkisi var" dedi.



PETROLÜN VARİLİ YÜZDE 9 UCUZLADI



Brent petrolün varil fiyatının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 9 azalışla ortalama 64 dolara gerilediğine dikkati çeken Akyener, "Petrole göre daha küçük bir ekonomik hacme sahip olan gaz ihracatı da benzer bir eğilim gösterdi. Bununla birlikte spot gaz fiyatları 2019'da küresel ölçekte daha büyük oranda azaldı" dedi. Akyener, enerji alanında cari açığın azalmasında petrol fiyatlarına ek olarak, yerli kaynaklara yönelim ve yenilenebilir potansiyelin geliştirilmesi gibi hamlelerin de etkili olduğunu belirtti.

PETROL ARAMA VE ÜRETİMİNDE ALTIN YIL



TP

Petrol aramada geçen yıl son 30 yılın en yoğun faaliyetlerini gerçekleştiren Türkiye, 2019'da 121 kuyuda 34 kule ile kara sondajı yaparken Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle de 5 derin deniz sondajını başarıyla tamamladı. 2020 içerisinde 5 yeni derin deniz sondajı daha yapılacak. TPAO 2019'da günlük 50 bin varil petrol üretim hedefini aşarak son 20 yılın yurt içi üretim rekorunu kırdı. Yurt içi ve yurt dışı toplam petrol üretiminde ise TPAO tarihinin en yüksek günlük üretimini 150 bin varil ile aştı.

Fazlı Şahan