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Hain saldırıyı Rus general mi yönetti?

İdlib'de Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen sekiz şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı
 07 Şubat 2020 07:33
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Hain saldırıyı Rus general mi yönetti?

İdlib'de Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen sekiz şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayın yapan 'Voyennyy Osvedomitel' isimli istihbarat grubu tarafından paylaşılan fotoğrafta rejim güçleri ile görüntülenen bir Rus generalin hain saldırıyı koordine ettiği iddia edild
İhlas Haber Ajansı
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