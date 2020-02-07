Hain saldırıyı Rus general mi yönetti?
İdlib'de Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen sekiz şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı
|07 Şubat 2020 07:33
|Yazdır
İdlib'de Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen sekiz şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayın yapan 'Voyennyy Osvedomitel' isimli istihbarat grubu tarafından paylaşılan fotoğrafta rejim güçleri ile görüntülenen bir Rus generalin hain saldırıyı koordine ettiği iddia edild
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kandil'in katilleri AP'ye taşındı
07 Şubat 2020 08:45
|Sabah Gazetesi: Yaşlı subaylar rahatsız!
07 Şubat 2020 08:22
|İdlib boşalıyor, siviller Türkiye'ye doğru kaçıyor
07 Şubat 2020 08:16
|Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
07 Şubat 2020 07:23
|AK Parti'den Başbuğ'a toplu suç duyurusu
07 Şubat 2020 07:16
|Suriye Rejimine 24 saatte net mesaj
07 Şubat 2020 06:11
|Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Şubat 2020 03:15
|7 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Şubat 2020 00:02
|Rumların Türk topraklarını ihlali gerginliğe neden oldu
06 Şubat 2020 23:33
|İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti
06 Şubat 2020 23:28