Tarım'da bin 686 proje masaya yatırılacak

Bu kapsamda tarım sektörünün ihtiyacı olan konular, gruplara ayrılarak yuvarlak masa sistemiyle ele alınacak. Bu kapsamda bugüne kadar biten projelerin sonuçları, devam eden projelerin gelişme raporları ve yeni başlayacak olan projelerin teklifleri değerlendirilecek. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek.

3 MİLYON LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ

Tarım Bakanlığı, AR-GE projelerine çeşitli kategorilerde hibe desteği de veriyor. Tarım Ekonomisi başlığı altında toplanan birinci Grup Öncelikli AR-GE konularına üst limit olarak 300 bin lira, Tarım Ekonomisi dışındaki konulara ise ikinci Öncelikli AR-Ee konuları kapsamında 3 milyon lira kadar katkı sağlanıyor. Tarımda yeni teknoloji aygıtlarının kullanılmasıyla, üretici maliyetleri azaltılacak. Buna ek olarak üretici gübreleme ve hasattan ilaçlamaya kadar, arazisindeki her bir durumu kontrol edebilecek. Uygulanan işlemlerin etkinliği artarken, daha fazla verim sağlanacak. Bunun yanı sıra makine ve kontrol sistemlerinin de gelişmesiyle, zamandan da tasarruf edilecek.

Sefa Bilgitekin -