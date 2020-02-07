Uçak faciasında 3 şüphe

1- YAKIT TASARRUFU



Son dakika haberi Faciada 3 şüphe

Kazanın ardından birçok kişi, pilotların pisti pas geçmeyerek risk aldıklarını söyledi. Uzmanlar, bir kere pas geçmenin 30 dakikaya kadar sürebildiğini ve fazladan harcanacak yakıt masrafının pilotlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Havacılık sektöründeki bir uzmanın, pilotların 'pas geçme' inisiyatifine dair yorumu şöyle: "Her havayolu şirketinin pilotlarına yönelik bir performans değerlendirme sistemi vardır. 'Pas geçme' kriteri de bazı şirketlerin değerlendirme sistemi içerisinde. Çünkü pas geçme fazladan yakıt kullanımı demek. Bu 500 litreye kadar çıkabiliyor. Pas geçmek pilotun inisiyatifinde. Hava şartlarına ve diğer verilere göre risk değerlendirmesini yapar ve kararını verir. Bu karardan dolayı pilota doğrudan yaptırım uygulanamaz. Ancak üzerinde bir baskı vardır. Bu baskı da yılsonu performans değerlendirmesi üzerinden kuruluyor."

Bir hava kontrolorü ise, "Hava aşırı yağmurlu, muhtemel frenleme ile ilgili bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Ayrıca pilot havada değişik yönden rüzgar olmasından ötürü teker koyma noktasının çok gerisine teker koymuş ve hızla pist sonundan çıkmış gibi gözüküyor" dedi. -Musa KESLER

2- RÜZGAR MAKASI



Son dakika haberi Faciada 3 şüphe

Pİstten çıkma olayının 'wind shear' (rüzgar makası) nedeniyle yaşanmış olabileceği de değerlendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazayı araştırmak üzere komisyon kurdu. Olay yerinde çalışmalarına devam eden komisyonun yaptığı ilk değerlendirmede, kazanın hem yatay hem de düşey düzlemlerde görülebilen rüzgar makası nedeniyle yaşanmış olabileceği belirtildi. Özellikle alçak seviyelerde meydana gelen rüzgar makasının, yan ve arka rüzgarda ani değişimlere sebep olabildiği biliniyor.

Kazayla ilgili emekli hava trafik kontrolörü Zafer Yeşilgül ise şunları söyledi: "Yolcu uçaklarında iniş için verilen arka rüzgar hız limiti 10 knottur. Ancak, pist ıslaksa bu limit 5 knot düşer. Uçağın inişi sırasında arka rüzgar hızının 22 knot olduğunu görüyoruz ve 34 knota (61 kilometre) kadar çıkıyor. Bu durumda kulenin kesinlikle iniş izni vermemesi gerekiyordu. Ayrıca pilot da kendi ekranlarından bu rüzgar hızını görebiliyor. Pilot da iniş izni verilmiş olmasına rağmen pisti pas geçmeliydi." -Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA

3- YORGUN PİST



Son dakika haberi Faciada 3 şüphe

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre:BİRÇOK kaza kırım heyetinde uzman olarak yer alan eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tek bir pist olduğunu, yedeği olmadığını hatırlattı. Erdağı, "Buradaki pist, 'yorgun pist'. Uzun zamandır tam bakımı yapılmayan bir pist. Sürekli kullanılıyor. Yedek olmadığı için kapatılamıyor. Geçenlerde Sabiha Gökçen'den uçtum. Uçak kalkarken her yerden ses geliyordu. Pistin kaplama sorunu olduğunu anladım. Bu pistin kaplaması yapılmadığı için çukurlar vardır. Buralarda yağmur birikintileri oluşur. Su yatağı oluşursa frenlemesi zayıflar. Uçak duramaz. Kazada pistin de etkisi vardır" dedi. Pistlerin sonunda 300 metrelik bir güvenli alanın bulunması gerektiğini hatırlatan Erdağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenli alanın standartlara uygun olduğunu da söyledi.