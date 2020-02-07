Çığ felaketi değil ihmaller öldürdü



Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yaralananların sayısı da 84'e yükseldi. Van'ın Bahçesaray ilçesine gitmekte olan minibüsün yolu açan iş makinesiyle birlikte çığ altında kalması sonucu bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Ekipler 7 kişiyi sağ kurtarıldı, 5 kişinin ise cenazelerine ulaşıldı. Ekipler karın altında oldukları belirlenen 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıkları sırada ikinci çığ felaketi yaşandı. Aralarında asker, AFAD görevlileri, güvenlik korucuları ile köylülerin buluuncuğu onlarca kişi çığın altında kaldı. İkinci felaketin ardından Ankara dahil bölge illerden AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevkedildi.

Türkiye'yi şoke eden feleket bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında önceki gün 33 kişinin cansız bedenine ulaştı. 84 kişi ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yaralı olarak kurtarılanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan da bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmalarına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece ara verildi. sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayan çalışmalar kapsamında üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ve böylece Türkiye'yi yasa boğan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

HÜSEYİN İSTEMİL