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Çığ felaketi değil ihmaller öldürdü

Van'daki çığ felaketlerinde 41 kişi öldü, 84 kişi yaralandı. Ancak Türkiye'yi yasa boğan olaylarda yine 'önce tedbir' anlayışının gözardı edildiği ortaya çıktı. 5 kişinin öldüğü çığın ardından bölgeye onlarca kişinin girişine izin verilmesi, çalışmaların iş makineleriyle yapılması ve arama kurtarma ekiplerinin yeterli ekipmana sahip olmaması ikinci felakette can kaybının artmasına neden oldu.
 07 Şubat 2020 08:08
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Çığ felaketi değil ihmaller öldürdü


Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yaralananların sayısı da 84'e yükseldi. Van'ın Bahçesaray ilçesine gitmekte olan minibüsün yolu açan iş makinesiyle birlikte çığ altında kalması sonucu bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Ekipler 7 kişiyi sağ kurtarıldı, 5 kişinin ise cenazelerine ulaşıldı. Ekipler karın altında oldukları belirlenen 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıkları sırada ikinci çığ felaketi yaşandı. Aralarında asker, AFAD görevlileri, güvenlik korucuları ile köylülerin buluuncuğu onlarca kişi çığın altında kaldı. İkinci felaketin ardından Ankara dahil bölge illerden AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevkedildi.

Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi

Türkiye'yi şoke eden feleket bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında önceki gün 33 kişinin cansız bedenine ulaştı. 84 kişi ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yaralı olarak kurtarılanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan da bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmalarına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece ara verildi. sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayan çalışmalar kapsamında üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ve böylece Türkiye'yi yasa boğan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

HÜSEYİN İSTEMİL

Çığ bölgesindeki ekiple telsiz görüşmeleri kamerada Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
Karar
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