Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne yeni başkan
|07 Şubat 2020 08:10
|Yazdır
Ofis bünyesinde 2010 yılından bu yana görev alan Burak Dağlıoğlu, son olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.
Kurumda başkanlık görevini 2015 yılından beri Arda Ermut yürütüyordu. Aynı süreçte Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı olarak da görev yapan Ermut'un, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'ndaki görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları Icra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edeceği belirtildi.
BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne başkan olarak atadığı Dağlıoğlu, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School - Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.
Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ
Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ofis, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak yatırımları teşvik etmekle görevli. Bu amaçla, dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet gösteren ofis, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek, bunlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip edip hızlandırmakta...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi
07 Şubat 2020 08:13
|İmamoğlu'ndan 6 ayda 3'üncü atama
06 Şubat 2020 23:03
|Seyir halinde oyun oynayan şoförün ehliyetine el konuldu
06 Şubat 2020 22:38
|Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaları asılsız çıktı
06 Şubat 2020 22:23
|Türkiye genelinde okul servis araçları denetlendi
06 Şubat 2020 21:58
|Tarım danışmanlarına yönelik eğitim projesi sona erdi
06 Şubat 2020 20:48
|Depremzedelere gelen yardımlar nerede depolanıyor?
06 Şubat 2020 20:10
|Aksaray'da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi
06 Şubat 2020 20:06
|Mehmetçik'ten Türkmen aileye şefkat eli
06 Şubat 2020 20:02
|Atlı polisler heybetiyle dikkat çekiyor
06 Şubat 2020 19:58