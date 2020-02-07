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İdlib boşalıyor, siviller Türkiye'ye doğru kaçıyor

Suriye'de arkasına Rusya'nın hava desteğini alan Şam rejimi, İdlib şehir merkezini tehdit ediyor. Yüzbinlerce sivil ise bir kez daha Türkiye sınırına doğru kaçıyor
 07 Şubat 2020 08:16
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İdlib boşalıyor, siviller Türkiye'ye doğru kaçıyor

Esad rejiminin İdlib'de 7 Türk askeri ve bir personeli şehit etmesiyle tırmanan gerilim devam ediyor. Rejim, Lazkiye'yi Halep'e bağlayan M-4 ve Halep'i Şam'a bağlayan M-5 karayollarının kesiştiği Serakib ilçesine saldırılarını dün de sürdürdü. Bu şiddetli saldırı ve Türk üslerini yönelik tacizlere, İdlib'e 16 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin çevresindeki 4 noktada konuşlu Türk topçuları da karşılık verdi.

Anadolu Ajansı (AA) ise dün gece Rusya destekli rejimin, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak, Serakib'e hakim olduğunu duyurdu.

Rejim ve Rus uçakları İdlib şehir merkezine de zaman zaman saldırılar düzenliyor. Dünkü saldırılarda 15 sivil öldü. Rejimin İdlib şehir merkezini tehdit etmesi üzerine yüz binlerce sivil Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluşturan siviller güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladı. Kalacak yer bulamayan siviller dağ başlarına, zeytin ağaçlarının altına yerleşiyor. Türkiye sınırında yer bulamayan bazı siviller de Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç ediyor. Yeni göçlerle birlikte ortaya çıkan çadır kentlerde yaşayan siviller, içme suyu, barınma, ısınma, hijyen sorunları ile karşı kaşıya kaldı. Türk sivil toplum kuruluşları bölgede yardımlarını sürdürse de yüz binlerce insan zor durumda, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

'GELECEĞİMİZ YOK'

İdlib'den kaçarak Türkiye sınırına giden siviller, SABAH'a konuştu. Köyde yaşadığını söyleyen Ebu Mahya, "Suriye rejimi yaşadığımız tüm bölgeyi bombaladı. Ne tarlamız kaldı, ne hayvanlarımız. Evlerimiz yıkıldı. Son güne kadar evimizi bırakmamak için bekledik ama artık mecburen çıkmak zorunda kaldık. Gidecek bir yerimiz, yapacak bir işimiz, hayatımız, geleceğimiz yok. Nereye gideceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

AB'DEN SİVİLLER UYARISI

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. İdlib'de askeri operasyonların yoğunlaşmasıyla yüzlerce sivilin ayrım yapılmaksızın öldürüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, saldırıların sivillerin bulunduğu bölgeleri, hastaneleri ve yerlerinden edilmiş kişileri barındıran merkezleri hedef aldığının altı çizildi.

Uğur Yıldırım
Sabah
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