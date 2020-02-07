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Kandil'in katilleri AP'ye taşındı

Adalet Bakanlığı AP'nin, PKK'lıların katıldığı "Kürt Konferansı" düzenlenmesine tepki gösterdi. Bahçeli ise, "Kandil Avrupa Parlamentosu'na taşınmıştır. Seri katiller dostlarıyla yanak yanağa vermişlerdir" sözleriyle skandala tepki gösterdi
 07 Şubat 2020 08:45
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Kandil'in katilleri AP'ye taşındı

Adalet Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine sert tepki gösterdi. 5 Şubat'ta Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir konferansa, PKK terör örgütünün yönetici ve elebaşı statüsündeki bazı isimlerin de katıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosunda konuşmacı rolü verilmesi vahim ve kabul edilemez bir durumdur.

* Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır.

* Geçtiğimiz günlerde Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı kişilere karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmişti.

* Hukuku açıkça çiğneyen bu kararın, Avrupa Parlamentosu'ndaki söz konusu skandal konferansı teşvik ettiği anlaşılmaktadır.

* Bu gelişmeler geçmişte gerçekleşen terör eylemlerinden doğan sorumluluğa da ortak olmak anlamına gelecektir.

* Terör bir insanlık suçudur ve bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektirmektedir. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir.

* Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz. ANKARA

GEZİ DAVASINDA 3 MÜEBBET TALEBİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 16 sanıklı Gezi Parkı olayları davasında, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Tutuklu işadamı Osman Kavala ile tutuksuz sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın 'hükümeti devirmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Firari 7 sanığın dosyasının ayrılması talep edilen mütalaada, tutuksuz 6 sanık için ise 15-20'şer yıl hapis cezası istendi. Fatih ULAŞ
Sabah
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