Karatay: Koronavirüsü önlemek kelle paça için

Özellikle beslenme ile ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, önceki gün katıldığı bir programda bu kez kelle paça ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Karatay kelle paça için, "O kadar süperdir ki bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsü önler.

Hürriyet'te yer alan Özel Haber Servisinin aktardığı bilgilere göre: Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz" şeklinde bir açıklama yaptı. Karatay'ın bu görüşüne katılmayan uzmanlar ise gereğinden fazla kelle paça yemenin zararlarını anlattı...

KALP KRİZLERİNE DAVETİYE ÇIKARIR

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu (Kalp ve damar cerrahisi uzmanı): Kelle paçanın virüslere karşı koruma sağladığına dair bilimsel bir dayanak yok. İkincisi, sık sık tüketilmesinin bir faydası da yok. Sürekli kelle paça yemek gereksiz yere vücuda yağ alınımına neden olur. Kan yağlarının yükselmesi her türlü kalp hastalığının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Örnek vermek gerekirse kalp krizlerine davetiye çıkarır. Zaman zaman kelle paça yenilebilir. Ancak gripten veya virüsten korunmak için sabah akşam kelle paça yemenin bir faydası yok. Virüslerden korunmanın en sağlıklı yolu bol bol vitamin ve antioksidan almaktan geçer.

GENEL TANIMLAMA DOĞRU DEĞİL

Prof. Dr. Oğuz Özyaral (Koruyucu sağlık uzmanı): Kelle paçanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği doğrudur. Birçok hastalığa iyi gelir. Ancak sabah akşam kelle paça yemeniz sizi hastalıklara karşı korumaz. Bilimsel olarak bir şeyi beyan ederken genel tanımlama yapmak doğru değildir. Bir şeyi önerirken karşımızdakinin sağlık durumunu bilmemiz lazım. Sağlıklı bir bireye önerebileceklerimizi sağlık sorunları olan birine öneremeyiz. Örneğin ben 60 yaşında bir birey olarak sabah akşam kelle paça yememeliyim.

BOL BOL TÜKETMEK ZARARLI

Dr. Ayça Kaya (İç hastalıklar uzmanı): Kelle paça protein ve kalojen açısından zengin olsa da yağ oranı çok yüksek bir çorbadır. Özellikle doymuş yağ oranı yüksektir. Porsiyon kontrolü yapılmadan tüketilirse her gün bol bol içilirse kan yağlarını yükseltir. Özellikle trigliseridleri yükseltir. Damar kireçlenmesine neden olur.

Fazla protein ürik asit seviyesini artırır. Bu da gut hastalığını tetikleyebilir. Fazla protein tüketilmesi kemik mineral yoğunluğunu azaltır. Kelle paça çorbası tuz oranı yüksek bir yemek için damar sertliğine neden olur. Hipertansiyon, kalp ve böbrek hastaları için tehlike oluşturabilir. Kelle çorbasının bol bol tüketilmesi zararlıdır. Haftada bir ya da iki kez birer kase olarak tüketilebilir. Yanına bol yeşillik, limon ve turpla yenilmesi tavsiye edilir.