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4 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/58)
 07 Şubat 2020 08:33
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4 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumunun dolu ve boş kadroları yayımladı.

7 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnemeyi görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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