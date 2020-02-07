4 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/58)
|07 Şubat 2020 08:33
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumunun dolu ve boş kadroları yayımladı.
7 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnemeyi görmek için tıklayınız.
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