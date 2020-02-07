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Türk Emniyet Müdürü: El bastığım Kur'an büyükannemin

ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora, görevinin ilk gününde konuştu. Görevi devraldığından beri tebrik yağmuruna tutulduğunu söyleyen Bayçora, yemin töreninde el bastığı Kuran-ı Kerim'in büyükannesine ait olduğunu ve kendisi için manevi değerinin büyük olduğunu söyledi
 07 Şubat 2020 09:29
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Türk Emniyet Müdürü: El bastığım Kur'an büyükannemin

KAFKASLARDAN Eskişehir'e, oradan da bir yaşındayken 1960'larda ABD'ye göç eden Karaçaylı bir ailede büyüdüğünü söyleyen Bayçora, hikayesini şöyle özetliyor: "Paterson'da geleneklerine çok bağlı bir ailede büyüdüm. Çok sert ama ailesine düşkün bir babam vardı. Okumamı istiyordu. Boston Üniversitesi'nden kabul aldım ama çok pahalı olduğu için devam edemedim. Bir yıl sonra New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Hem işletme hem de kimya mühendisliği dalında iki diploma ile mezun oldum."

O KAVGA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Üniversiteden mezun olduktan sonra eyalette mühendis olarak ise başladığını ifade eden Bayçora, mühendislik kariyerinden polis şefliğine giden hikayesini şöyle anlatıyor: "Aslında doğuştan çok utangaç biriyim. Polis olmak veya şu anki polis şefi gibi bir göreve gelmek asla arzuladığım bir şey değildi. Gençliğimde bir kavgaya karışmıştım. İlk defa o zaman polislerle ilgili deneyim yaşadım. Gerçekten o olayda bana hakkaniyetli davranılmadığını hissettim. İşte bu beni polis olmaya teşvik eden bir etken oldu."

Bayçora, girdiği polislik sınavında üstün başarı gösterdiğini belirterek "O zamanki belediye başkanı beni ofisine çağırdı ve 'Bu işi istiyorsan hemen yarın başla' dedi. Önceki işime haber verip uygun bir şekilde ayrılmaya bile fırsat bulamadan ertesi sabah polis olarak göreve başladım" dedi. Bayçora, "Tekrar aynı imkan verilse hiçbir şeyi değiştirmezdim. Yemin törenine katılımın çokluğu da bunun ispatı" diye konuştu.

HAYALLERİNİZİ BIRAKMAYIN

Yemin töreni sırasında el bastığı Kuran-ı Kerim'in kendisi için çok büyük manevi değeri olduğunu belirten Bayçora, "Büyükannemi, o Kuran'ı her gün okuduğunu görerek büyüdüm. Üzerimde çok büyük etkisi vardır" dedi. Yalova'nın Çiftlikköyü kazasında anne tarafından akrabalarının yaşadığını belirten Bayçora, bu yıl Türkiye'ye gitmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Bayçora, ABD'de yaşayan Türkiye kökenli göçmenlere de şu mesajı verdi: "Hayalleri her neyse asla peşini bırakmasınlar. Amerika harika bir ülke. Her ülkenin iyi ve kötü tarafları vardır, ama bu ülkede gayret edenler için fırsatlar çok."
Anadolu Ajansı
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