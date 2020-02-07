Genelkurmay'a desteğe giden 63 darbecinin cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına giderek darbeye destek verdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan 4'üne verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 59'una verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 156 eski Kara Harp Okulu öğrencisi ile 8 rütbeli asker olmak üzere 164 sanık yargılanmış, sanıklardan 4'üne "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı suçtan 60 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Kara Harp Okulu öğrencisi 100 sanığın ise beraatına hükmetmişti.

Karara itiraz edilmesi üzerine yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

Bolge Adliye Mahkemesince verilen hukmün temyiz edilmesi üzerine de dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Temyiz istemleri, mahkumiyet alan 64 sanık yönünden yapıldığı için Yargıtay 16. Ceza Dairesi, incelemesini bu sanıklar yönünden yaptı.

Daire, 4 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 59 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.

Sanık Bilal Gulfidan hakkında verilen mahkumiyet hukmu ise sanığın vefat etmesi nedeniyle bozuldu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçesinde, sanıkların olay gunu ortaya koydukları davranıslar itibarıyla, FETO/PDY silahlı teror orgutunun yonetimi tarafından planlanan darbe tesebbusunden onceden haberdar oldukları, dogrudan planlama ve organizasyon icinde yer aldıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Sanıkların, darbeciler tarafından ele gecirilmeye calısılan Genelkurmay Başkanlığına gidip, darbe tesebbusune karsı koyan sivil halkın karargaha girmelerini onlemek amacıyla karargah icerisinde konuslanarak ates ettikleri kaydedilen gerekçede, sanıkların bu eylemleriyle orgutsel faaliyet kapsamında islenen anayasayı ihlal sucuna iliskin planlama, hazırlık ve icra organizasyonundan haberdar olmak suretiyle darbeye tesebbus sucunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri gerceklestirdikleri anlatıldı.

Gerekçede, gorev paylasımı baglamında ve icra hareketleri kapsamında gerekli hazırlıkları yapan sanıkların sucun icrasında ustlendikleri rolleri, her birinin sucun icrasına iliskin etkin, fonksiyonel katkıları da goz onunde bulunduruldugunda, fiil uzerinde ortak hakimiyet kurduklarının kabulu ile "musterek fail" olarak "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetlerine dair kabul ve uygulamada kusku bulunmadığı aktarıldı.

Gerekçede, sucun icra hareketlerini musterek fail olarak gerceklestiren sanıkların, hukümeti dusurup yonetime el koymayı amaclayan suc organizasyonu icinde yer aldıklarının anlasılmasına nazaran eylemlerinin suc teskil etmedigi ve/veya suc teskil ettigini bilmediklerine dair savunmalarının reddedilmesinde, konumları, rutbeleri ve mesleki tecrubeleri itibarıyla hukuki isabetsizlik gorulmedigi de vurgulandı.

- Yerel mahkeme kararı

Yerel mahkeme, olay tarihindeki rütbeleri itibarıyla albay Erdoğan Kurt ile yüzbaşılar Volkan Kençi, Salim Başaran ve Kenan Çakar'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Aldıkları müebbet hapis cezaları onanan 59 sanığın isimleri ise şöyle:

"Abdullah Karahan, Mehmet Boztaş, Ekrem Özdemir, Arif Hadi Canlı, Barış Yalçın, Mahmut Sami Çalışkan, Mehmet Büyükkurt, Emrullah Kaya, Ibrahim Aka, Orhan Kaştaş, Beytullah Arslan, Bilal Yıldız, Cengiz Cihan, Emrah Umitalan, Mevlut Melemez, Engin Kaplan, Engin Umüştü, Eren Kürklü, Faruk Sarı, Kudret Türkarslan, Mehmet Tunç, Semih Karagül, Fatih Demir, Muhammed Emin Ozgöl, Gokhan Aydın, Habip Dursun, Hakan Güreşci, Halil Oztürk, Hasan Ali Seyrek, Ibrahim Aslan, Ismail Tunç, Mehmet Can, Mesut Kara, Mikail Demirkoparan, Nasır Ataş, Muhammed Yasin Icik, Muharrem Yongacıoğlu, Murat Gökburun, Mustafa Avan, Mustafa Cihangiroğlu, Nusret Cok, Oguz Bulut, Sadık Alıcıoğlu, Mustafa Güney, Osman Marulcu, Ramazan Demir, Sedat Ayvaz, Serhat Telli, Yunus Karabela, Rıdvan Bozdemir, Sedat Güvercin, Selahattin Daştan, Suleyman Polat, Tuncer Doğer, Ümit Hamarat, Muhammet Veli Karabuğa, Murat Şeker, Mehmet Güneş, Mehmet Emin Erdoğan."

Yerel mahkeme, tamamı eski Kara Harp Okulu öğrencisi 100 sanığın ise "rütbeli komutanlarının güvenli bölgeye götürülme bahanesiyle Genelkurmay karargahına gitmiş olmaları, dosyada savunmalarının aksine bir delile rastlanılmamış olması, FETÖ ile örgütsel bağlantılarının olmayışı, haklarında elde edilen dijital materyallerde darbe girişimine ilişkin delil olmayışı ve Genelkurmay karargahı içinde ve bahçesinde bulunan kamera kayıtları ve fotoğraflar ile darbe girişimine destek verdiklerinin tespit edilemediği" gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.