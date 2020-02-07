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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|07 Şubat 2020 09:51
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