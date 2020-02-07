Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor.
|07 Şubat 2020 09:52
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor.
Kara yolunun Bolu Dağı Düzce il sınırı içinde kalan Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı, Kaynaşlı mevkisinde ise karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.
Güzergahta teyakkuz halinde bulunan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama yaparak yolun karla kaplanmaması için çalışma yapıyor.
Bolu il sınırı içinde kalan D-100 kara yolu Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Seymenler mevkisiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ise kar yağışı hafif şekilde sürüyor.
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