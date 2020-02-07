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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 07 Şubat 2020 09:53
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9860 5,9870
Avro 6,5730 6,5740
Sterlin 7,7280 7,7660
ANKARA
ABD Doları 5,9550 6,0150
Avro 6,5350 6,6050
Sterlin 7,6700 7,8130
Anadolu Ajansı
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