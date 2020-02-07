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İstanbul FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 20 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 18'i yakalandı.
 07 Şubat 2020 09:54
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İstanbul FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 20 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 18'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 3'ü aktif komiser, 3'ü aktif komiser yardımcısı ve 9'u meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 18'inin gözaltına alındığı, 2'sinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı
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