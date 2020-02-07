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Adalet Bakanlığı'ndan Belçika Adalet Bakanlığı'na mektup

Adalet Bakanı Gül, Belçika Adalet Bakanına mektup göndererek PKK'lılarla ilgili soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen karara tepki gösterdi.
 07 Şubat 2020 10:01
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Adalet Bakanlığı'ndan Belçika Adalet Bakanlığı'na mektup

Adalet Bakanı Gül, Belçika Adalet Bakanına mektup göndererek PKK'lılarla ilgili soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen karara tepki gösterdi.

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