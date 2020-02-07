Borsa güne yükselişle başladı
|07 Şubat 2020 10:02
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artarak 122.476,31 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 192,44 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 122.476,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile ticaret oldu.
BIST 100 endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 123.900 seviyelerini test etmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 122.284 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının son 10 ayın en düşük seviyesine işaret etmesi ve bir önceki gün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin beklentilerin belirgin şekilde üzerinde artması sonrası, aralıkta 145 bin olan tarım dışı istihdamın ocakta 165 bin artması bekleniyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 direncinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 121.000 ve 120.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
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