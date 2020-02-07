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750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor

Atamalar 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek
 07 Şubat 2020 10:08
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750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugün sona erecek.

Adaylar, başvuru için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan formu doldurulacak.

Başvuru formu ile istenen belgeler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylattırılacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

750 engelli öğretmen ataması 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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