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Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne?

Gerek araba satın almak gerek ev sahibi olmak gerekse de acil nakit para ihtiyacı olan milyonlarca kişi bankaların kredi oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor.
 07 Şubat 2020 10:06
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Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne?

Gerek araba satın almak gerek ev sahibi olmak gerekse de acil nakit para ihtiyacı olan milyonlarca kişi bankaların kredi oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

Emlak Haberleri sitesi Emlak365.com'un haberine göre; Bankaların kredi faiz oranları hızla düşmeye devam ederken vatandaş en uygun kredi veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Yine kredi faizleri düşecek mi sorusu da yanıt aranan bir diğer konu olarak öne çıkıyor.

KREDİ FAİZLERİ DİBİ GÖRDÜ MÜ, FAİZ ORANLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Kredi çekmek isteyen kişiler kadar daha önce yüksek faizle kredi kullanan kişiler de kredi faizleri düşecek mi sorusuna yanıt arıyor.

Yükselişini sürdüren dolar kuru ve beklentilerin üzerinde çıkan enflasyon rakamları faizler üzerinde yüksek baskı oluştururken bankaların Şubat ayında yapılacak olan Merkez Bankası PPK toplantısına kadar beklemede kalabilecekleri ihtimali ağırlık kazanıyor.

BANKALARIN GÜNCEL TAŞIT, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ ORANLARI LİSTESİ İLE EN UYGUN KREDİ VEREN BANKALARIN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
Memurlar.Net
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