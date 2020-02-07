1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gagavuzya'ya 'Erdoğan Külliyesi' yapılacak

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti, Başkent Komrat'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan bir mesleki eğitim külliyesi inşa ediyor.
 07 Şubat 2020 10:36
Yazdır
Gagavuzya'ya 'Erdoğan Külliyesi' yapılacak

ASO Teknik Koleji'ni model almak isteyen Gagavuz Yeri Başkan Yardımcısı Olesea Tanasoglo ve beraberindeki heyet Ankara'ya gelerek okulu gezdi, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantının ev sahipliğini ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptı.

Ankara Milliyet'in haberine göre Sanayiciler olarak ASO Teknik Koleji'nde iyi bir akademik eğitimin yanında mesleki beceri sahibi gençler yetiştirmek istediklerini belirten Özdebir, "Bu okulda yetişecek gençlerimiz yeni icatlar çıkaracaklar, inovasyon yapacaklar, yeni idare tarzları geliştirecekler ve firmalarımızı dünya ile rekabet edebilecek düzeye getirecekler" dedi. Özdebir, Komrat'a yapılacak okul için ASO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Tanasoglo ise yapımı devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyesi hakkında bilgi vererek, "İnşaata 2017 yılında başladık. Külliye 1 adet okul binası, 2 adet yurt binası ve spor alanlarından oluşuyor. Okulumuzu bir meslek lisesi olarak açmayı planlıyoruz" dedi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanlığı'ndan Belçika Adalet Bakanlığı'na mektup
07 Şubat 2020 10:01		 Türk Emniyet Müdürü: El bastığım Kur'an büyükannemin
07 Şubat 2020 09:29
'Ekonomideki iyileşme yaza doğru vatandaşa yansıyacak'
07 Şubat 2020 09:28		 Kandil'in katilleri AP'ye taşındı
07 Şubat 2020 08:45
Sabah Gazetesi: Yaşlı subaylar rahatsız!
07 Şubat 2020 08:22		 İdlib boşalıyor, siviller Türkiye'ye doğru kaçıyor
07 Şubat 2020 08:16
Hain saldırıyı Rus general mi yönetti?
07 Şubat 2020 07:33		 Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
07 Şubat 2020 07:23
AK Parti'den Başbuğ'a toplu suç duyurusu
07 Şubat 2020 07:16		 Suriye Rejimine 24 saatte net mesaj
07 Şubat 2020 06:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:01 - Bir ilimizde ekmek fiyatlar 59 kuruşa düştü10:45 - 'Toplu Beslenme Rehberi' geliyor10:36 - Gagavuzya'ya 'Erdoğan Külliyesi' yapılacak10:28 - 'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar10:25 - 'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'10:22 - SGK, emekli olduktan sonra çalışan öğretmenden maaşını geri istedi10:12 - Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı10:08 - 750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor10:07 - Araştırma görevlilerinin harcırahına dair görüş revize edilmeli!10:06 - Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne?
10:05 - Çin kreselleşme yolunda10:02 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Adalet Bakanlığı'ndan Belçika Adalet Bakanlığı'na mektup09:57 - Balıkesir'deki FETÖ'nün adliye yapılanması adliyeye sevk edildi09:56 - Soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir09:55 - 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı, bebeği çöpe attılar09:55 - Gaziantep'te FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı09:54 - İstanbul FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 20 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
Uçak faciasında 3 şüphe
AK Parti'den Başbuğ'a toplu suç duyurusu
Sabah Gazetesi: Yaşlı subaylar rahatsız!
5442 sayılı Kanunun 8/C maddesine göre yapılan görevlendirmeye iptal kararı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne yeni başkan
7 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayaımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dedikodu başlığı 1
şu an çalan şarkı 2
İhtiyarlığa giriş 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
van'daki çığ felaketine cb başdanışmanı sebep oldu iddiası 2
korkup yazamamaktan tik sahibi olmak 1
bir erkek susuyorsa 6
sır 1
kreşte 2 yaşındaki çocuğa tokat atan öğretmen 4
07.02.2020 fenerbahçe vs maccabi maçı 2
SON İLANLAR
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam