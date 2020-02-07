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'Toplu Beslenme Rehberi' geliyor

Türkiye Toplu Beslenme ve Menü Planlama Rehberi çalışmasında bireyin günlük kalori miktarı, beslenme listesi olacak. Yemek ihaleleri rehbere göre yapılacak
'Toplu Beslenme Rehberi' geliyor
 07 Şubat 2020 10:45
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'Toplu Beslenme Rehberi' geliyor


Sağlık Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik "toplu beslenme rehberi" hazırladı. Baskısı süren ve kısa zamanda lokantalar, üniversiteler, bakanlıklar ve Meclis dahil olmak üzere Türkiye'nin en ücra yerlerine kadar dağıtılacak rehberde, geleneksel beslenme alışkanlıkları, yaşa ve kiloya göre beslenme ve pratik beslenme yolları gösteriliyor. Ayrıca hangi beslenme türünde ne tür fiziksel aktiviteler yapılması gerektiği de detaylarıyla anlatılıyor. Kurumlar da yemekhane ihalelerini bu rehberdeki kriterlere göre yapacak.

Dengeli beslenme

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Rehberde doğru beslenmenin önemine vurgu yapılarak, topluma yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgi verilecek. Önerilerin yer alacağı rehberde geleneksel beslenme alışkanlıkları, kimi yararları ile zararları ve toplumun beslenme ile ilgili hedeflerine ulaşmasının pratik yolları anlatılacak. Hangi yaşta kimin ne kadar ve ne yemesi gerektiği tek tek anlatılacak.Hangi beslenme türünde ne tür fiziksel aktiviteler yapılması gerektiği de detaylarıyla anlatılacak rehberde, sağlıklı beslenme için ana öğünlerde ve sağlıklı bir yemek tabağında ne tür besinlerin yer alması gerektiği, içerdiği vitamin, mineral ve protein bilgisiyle birlikte sunulacak.

Şeker, tuz, yağ uyarısı

Rehberin ana başlıklarından birini de pek çok hastalığın kaynağı olarak gösterilen tuz, şeker ve yağ oluşturacak. Doğal şeker tüketmenin yolları ile ilgili bilgi verilirken, günlük tüketilmesi gerekli tuz miktarına ve sağlıklı yağ gruplarının önemine dikkat çekilecek.

İhaleler rehbere göre yapılacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, rehber ile ilgili şu bilgileri verdi: "Rehberde yaş ve cinsiyete, yaş gruplarına göre kim neyi, ne kadar almalı; yani 65 yaşını geçmiş bir yaşlının ne kadar makro besin ve mikro besin ögesi ihtiyacı vardır bunların hepsi yer alıyor. Beklentimiz; örneğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendine bağlı yaşlı, engelli hizmetleri kurumlarına ya da çocuk esirgemeye önerdiğiniz referans aralığında hizmet alımı yapıp, ihalelerini ona göre yapmaları ve diyetisyenlerini buna göre yönlendirmesi. Aynı şey diğer bütün bakanlıklar ve kurumlar için de geçerli."
Anadolu Ajansı
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