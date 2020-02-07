1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çığ'da ihmalleri 3 mülkiye müfettişi soruşturacak

İçişleri Bakanlığı, "Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu
 07 Şubat 2020 11:12
Yazdır
Çığ'da ihmalleri 3 mülkiye müfettişi soruşturacak

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
06 Şubat 2020 00:07		 HSK, o savcı hakkında soruşturma başlattı
03 Şubat 2020 20:23
Belediye aracıyla Çeşme tatili
03 Şubat 2020 08:54		 Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı
27 Ocak 2020 19:33
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma
27 Ocak 2020 10:11		 Öğrencilere maşayla şiddete, 5 müfettiş görevlendirildi
21 Ocak 2020 17:41
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
20 Ocak 2020 12:39		 Valilik, Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı
19 Ocak 2020 16:38
Sagopa'nın klibine RTÜK incelemesi
18 Ocak 2020 10:46		 Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
18 Ocak 2020 08:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:39 - Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi12:39 - Trafikte yumruk yumruğa kavga12:38 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti12:36 - Çeyrek altın ne kadar?12:28 - ABD'de bir Müslüman daha üst düzey polis şefliğine atandı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları11:59 - 'TÜİK'in yayımladığı veriler ciddi şüphe barındırmaktadır'11:59 - Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması11:57 - İstanbul için kar, buzlanma ve don uyarısı11:51 - Van'da kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi
11:48 - İzmir'de iki ayrı suç örgütüne operasyon: 171 gözaltı kararı11:48 - İl Milli Eğitim, 10 bin adım atana hediye veriyor11:47 - Akıncı Üssü davasına avukat engeli11:41 - Bir banka konut faizlerini yüzde 0,95'e indirdi11:40 - TDK'nin Türkçe Sözlüğü akıllı telefonlarda11:34 - 'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak11:31 - 'Fırtınada uçan çatının zararı müteahhitten tahsil edilmeli'11:29 - İçişleri, bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
Uçak faciasında 3 şüphe
AK Parti'den Başbuğ'a toplu suç duyurusu
Sabah Gazetesi: Yaşlı subaylar rahatsız!
Emekli olduktan sonra çalışan öğretmenden maaşı geri istendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarihde bu gün 3
vıcık vıcık 1
girişimcilik 1
başım açık beni çıkarmayın 1
yalnız kalmak 8
Uzak durmak 3
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 4
chp'nin cnn türk'ü boykot kararı 1
bebe bisküvisi 3
football manager 2019 3
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam