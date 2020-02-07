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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Adana'da toplandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar:- "Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk ve ağır bir yük var. Görevimiz sadece yönettiğimiz kentle sınırlı değil. Bunun çok çok ötesinde bir sorumluluk taşıyoruz. Bütün Türkiye bizi yakından izliyor"
 07 Şubat 2020 11:10
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Adana'da toplandı

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Adana'da "Bereketli Topraklar Üzerinde - Akıllı Kentlere Doğru" adlı programda bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, belediye başkalarını kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu buluşmaların artık gelenek haline geldiğini ifade etti.

Karalar, "Bunun için çok mutluyuz. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk ve ağır bir yük var. Görevimiz sadece yönettiğimiz kentle sınırlı değil. Bunun çok çok ötesinde bir sorumluluk taşıyoruz. Bütün Türkiye bizi yakından izliyor." dedi.

Karalar, toplantının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Toplantımıza isim verirken, Adanalı büyük yazar Orhan Kemal'in Çukurova insanlarını yazdığı 'Bereketli Topraklar Üzerinde' romanına selam gönderdik. Orhan Kemal o romanda bir çelişkiye dikkat çeker, bunca bereketin, zenginliğin yoksulluğun içinde kalan, ölümüne çalışan insanlardan söz açar. Orhan Kemal bunu dert etmiştir. Bizim de derdimiz yoksul insanlardır. Bu romanın yayınlanmasının üzerinden 70 yıl geçti. Köylerimiz hayalet köylere dönerken, kentlerimiz bereketli topraklar üzerinde dikilen beton tarlalarına döndü. Önce ekmekler bozuldu, sonra tohumlar yok edildi. Toprağı zehirlemenin adı tarımcılık, madencilik oldu. Yeni seçilen belediye başkanlarımızın, teslim aldıkları belediyelerin olağanüstü zorluklar içerisinde, ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu bütün Türkiye biliyor. Ama buna rağmen çok kısa sürede neler yapabileceklerini kamuoyuna gösterdiler."

- "Kooperatifçilik köyden kente göçü engelleyecek"

Karalar, CHP'li belediyelerin kooperatifçiliği gündeme getirdiğini belirterek, "Kooperatifçilik hem kendi aramızdaki birliği ve yardımlaşmayı üst düzeye çıkaracak, hem tüketiciyi koruyacak, daha uygun fiyata taze sebze yemesine yardımcı olacak hem de kırsal kalkınma konusunda son derece faydalı işler yapacak. Kooperatifçilik, köyden kente göçü de bir anlamda engelleyecek." diye konuştu.

Karalar, uçağı yaklaşık 1,5 saat rötar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da toplantıya katılacağını, akşam saatlerinde programa ilişkin sonuç bildirgesi açıklayacaklarını aktardı.

Toplantıya, Karalar'ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün katıldı.

Akşam saatlerinde toplantıya ilişkin sonuç bildirgesi açıklanacak.
Anadolu Ajansı
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