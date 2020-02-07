Hayvan atığından elektrik üreten tesis

Büyükbaş Hayvan Barınma Tesisi... Et Entegre Tesisi... Hayvan Hastanesi... Hayvan Pazarı... Biyogaz Tesisi... Gübre Fabrikası...

Hayvanın üretiminden kesimine, bakımından pazarlanmasına kadar bütün aşamalarını tek noktada içinde barındıran ve bu kapsamda, Türkiye'nin ilk Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayii Bölgesi olma özelliği taşıyan Amasya'nın Suluova İlçesindeki Besi OSB, alanında gerçekleştirdiği fark ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK KAPASİTELİ BİYOGAZ TESİSİ... EKONOMİYE BİR YILDA 7 MİLYON 580 BİN DOLAR KATKI SAĞLADI

Besi organize sanayi bölgesinin ekonomik döngüsünü tamamlamak anlamında en önemli yatırımlardan biri biyogaz tesisi. OSB içerisindeki biyogaz tesisi, Türkiye'de tek noktaya kurulu en yüksek kapasiteye sahip olması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Biyogaz Tesisinde atık gübreler, 2019 yılından buyana elektrik enerjisi üretiminde kullanılırken; ayrıca tarım arazilerinde kullanılmak üzere sıvı ve katı gübreye dönüştürülüyor.

Biyogaz tesisi bu gübrelerden ürettiği elektrik enerjisi ile yaklaşık olarak 52 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayabilirken, ülke ekonomisine de böylece yıllık 7 milyon 580 bin dolar katkı sağladı.

Yine bu biyogaz tesisi ile bağlantılı, ilave olarak bir de gübre fabrikası bulunuyor. Yani hayvan atıkları, biyogaz tesisinde elektrik üretimi için kullanılırken, ardından da gübre üretimi için değerlendiriliyor.



HEM EKONOMİ HEM ÇEVRE KAZANIYOR

Türkiye'nin ve bölgesinin en önemli hayvancılık noktalarından olan Suluova'da, gübresel atıkların değerlendirilmesi anlamında çevreye büyük katkı sağlanıyor. Çiftçilerimizin en önemli sıkıntılarından biri olan hayvan gübresi atıklarının çevreye ve insan sağlığına zararlarını önlemek adına işleyen gübre fabrikası, aynı zamanda da hayvan gübrelerinin daha verimli bir şekilde sıvı ve katı olarak tarım için, çiftçilerimiz tarafından kullanılmasına imkan sağlıyor.

2018 yılı itibari ile faaliyetlerine başlayan Amasya Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayii Bölgesi 35 adet besi 3 adet sanayi parseli olmak üzere toplamda 38 parselden oluşuyor. 12 parselde inşaat çalışmaları sürerken, diğer 26 tanesinde üretim devam ediyor.

Besi Organize Sanayi Bölgesinde 6 bin 700 büyükbaş hayvan üretim kapasitesi mevcut. Önümüzdeki 6 ay içerisinde ise 9 bin 100 büyükbaş hayvana kadar ulaşılması planlanıyor.

Hayvan yetiştirme kapasitesine ek olarak Besi OSB'de çok önemli modern bir et entegre tesisi de mevcut. Bu entegre tesisi de günlük ortalama 400 hayvan kesme kapasitesine sahip.



BESİ OSB'DE 750 HAYVAN KAPASİTELİ HAYVAN PAZARI DA BULUNUYOR

Şu an için yüzde 75 kapasiteyle çalışan ve 6 ay içerisinde kapasitesini yüzde 90'ların üzerine çıkaracak olan Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde, üretim, kesim ve enerji gibi döngülerinin yanında bir de hayvan sağlığı merkezi yer alıyor. Hayvan hastanesi tesisinin de inşaatı tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek.

Hayvancılık anlamında olabilecek ekonomik döngünün neredeyse tamamını, aynı tesis içerisinde gerçekleştiren, Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde bütün bunlarla birlikte bir de hayvan pazarı alanı mevcut. Bu pazar alanı da 450'si kapalı, 300'ü açık olmak üzere 750 hayvan kapasiteli olarak hizmete hazır.

Türkiye'nin en büyüğü olmasıyla birlikte, Avrupa'nın da en büyükleri içerisinde yer alan Amasya Besi Organize Sanayii Bölgesi, büyüklüğü ve etkinliği ile Dünya standartlarında; üretimden kesime, atıkların enerjiye dönüştürülmesinden, gübre olarak kullanıma sunulmasına kadar, ekonomik döngünün tamamını karşılarken hem bölge hem ülkemiz için oldukça önemli bir yer tutuyor.



Türkiye'de 27 ilde, toplamda 40 adet, bitkisel ve hayvansal üretim konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi yürütülüyor. Bunlardan, Amasya Suluova Besi OSB'nin de aralarında bulunduğu, 8'inin altyapısı tamamlanmış bulunmakta.

