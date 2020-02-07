Kayınvalidesi ile konuşabilmek için Zazaca öğreniyor

İzmir'den Bingöl'e 2 yıl önce gelin gelen Tuğçe Kaya, Zazaca konuşan kayınvalidesiyle diyalog kurabilmek için kursa başladı.

Merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde yaşayan Kaya, Zazaca konuşan kayınvalidesi ve bazı aile fertleri ile iletişim kurmakta zorlanınca, Bingöl Halk Eğitim Merkezinde 3 Şubat'ta açılan Zazaca kursuna kayıt yaptırdı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma Merkezi'nde el sanatları öğretmenliği yapan Kaya'nın, kayınvalidesi ile konuşabilmek için yeni bir dil öğrenme girişimi takdir görüyor.

- "Kayınvalidemle konuşabilmek için bu kursa geldim"

Kaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki önce İzmir'den Bingöl'e gelin geldiğini, eşinin ailesinde herkesin Zazaca konuştuğunu söyledi.

"Kayınvalidemle iletişim kurmakta zorlanıyorum, sadece bakışıyoruz. Onun için Zazaca öğrenmeye geldim." diyen Kaya, Zazaca kursu açıldığını öğrendiğinde çok sevindiğini belirtti.

Kaya, "Kayınvalidemle konuşabilmek için bu kursa geldim. İnşallah bu dili öğrenirim. Benim gibi yabancılık çeken arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir fırsat. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Bingöl'de yaşadığını, arkadaşları ve çevresi ile eşinin ailesiyle iletişim kurmak istediğini, yabancılık çekmek istemediğini aktaran Kaya, Zazaca öğrendikten sonra kendi ailesine de öğreteceğini dile getirdi.

Zazaca'nın çok kıymetli bir dil olduğunu belirten Kaya, "Bunu dili yaygınlaştırmak için bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bingöl Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan kurs eğitmeni Sümeyye Gürçay ise, kursa gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Zazaca'nın Bingöl ve diğer illerde konuşulmasının yaygın olduğunu anlatan Gürçay, "Ancak yazı diline baktığımızda okuma yazma çok az. Biz de bunu yaygınlaştırmak adına kurs açtık. Umarım faydalı olur. Okuma yazmayı yaygınlaştırarak, gelecek nesillere bu dili aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımızın bu dili yaşatması için kurs başlattık"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Şahin ise vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan her alanda kurs açmaya çalıştıklarını ifade etti.

3 Şubat itibarıyla ilde yaygın olarak kullanılan Zazaca dilinin öğretilebilmesi için kurs düzenlediklerini aktaran Şahin, 130 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

Şahin, iki kursta eğitimlerin sürdüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza bu dilde okuma yazma öğretmeyi planlıyoruz. Umarım bir farkındalık yaratır. Çünkü Zazaca yok olmaya yüz tutan diller kategorisine giriyor. Yöremizde de yaygın olarak kullanılıyor. Vatandaşlarımızın bu dili yaşatması için kurslarımızı A1 seviyesinde başlattık. Bunun ötesinde düşüncemiz kursların A2 ve B1 seviyesinde devam etmesi. Umarız vatandaşlarımızın bir dil daha öğrenmesine katkıda bulunmuş oluruz."