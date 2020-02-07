Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 195, Erciyes'te 150, Davraz'da 119, Yıldızdağı'nda 115, Ilgaz'da 114, Uludağ ve Kartepe'de 110, Nemrut't 103, Denizli'de 100, Sarıkamış'ta 57, Palandöken'de 54, Ergan'da 51, Ladik'te 43, Yıldıztepe'de 33, Kop ve Konaklı'da 28, Elmadağ ve Saklıkent'te 25, Yalnızçam'da ise 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.02.2020 En düşük En yüksek Erciyes KY -6 -2 Ilgaz KY -10 -6 Kartalkaya KY -10 -9 Kartepe KY -4 -3 Nemrut Dağı KY -3 -2 Palandöken KY -6 -3 Sarıkamış KY -3 0 Uludağ KY -10 -8 Yıldıztepe HKY -5 -1

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)