1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak

Kiralık scooter "Martı"lar, Ankaralılara pratik yolculuk imkanı sağlıyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: Scooter ve bisiklet gibi araçların kullanımını çoğaltmadığımız müddetçe ne kentlerin havasını temizleyebiliriz ne de trafik sorununu çözebiliriz"
 07 Şubat 2020 11:34
Yazdır
'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak

Yenimahalle ilçesinde hizmet veren ve telefona uygulaması yüklendikten sonra kullanılabilen yeni nesil ulaşım aracı Martı, yoğun trafikte hızlı, kolay ve keyifli yolculuk imkanı sunacak.

Dakika başına 0,59 lira ödenen kiralık "scooter"lar, 18 yaş üzeri vatandaşlarca Yenimahalle sınırları içerisinde kullanabilecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmete sundukları araçların, vatandaşların sağlıklı yaşam sürmesinde önemli bir etken olacağını söyledi.

Scooter ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını yaygınlaştırmak istediklerini belirten Yaşar, "Dünyanın en gelişmiş kentlerinde, vatandaşın aracını garajdan çıkarmaması teşvik edilir. Bizim gibi ülkelerde ise araçla işe gelme, en ufak işte aracı kullanma gibi bir durum oluyor. Bu da trafiğin yoğunlaşmasına, yayanın haklarının çiğnenmesine ve vatandaşı sağlıksız bir yaşama itiyor. Bu durum daha çok hava kirliliğine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Martı"ların vatandaşların hem işlerini yapmasına hem de spor yapmasına büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık. Bu da bu çalışmanın doğruluğunu gösteriyor. Scooter ve bisiklet gibi araçların kullanımını çoğaltmadığımız müddetçe, ne kentlerin havasını temizleyebiliriz ne de trafik sorununu çözebiliriz."

Fethi Yaşar, vatandaşların nefes aldığı alanların korunması gerektiğini vurgulayarak ekonomik açıdan da halka yarar sağlayan Martı'nın, kentin başka bölgelerinde de uygulanmasını önerdi.

İlçe sakini Arif Kara, "Güzel uygulama olmuş. İşe gelirken ve hafta sonları markete giderken kullanıyorum. İşe gittiğim zaman metroya kadar kullanıyorum. Akşam da işten gelirken eve kadar kullanıyorum. Maddi açıdan iyi oluyor. Dolmuşların kalabalığından kurtuluyorum." diye konuştu.

Arda Topçu da öğrenci olduğunu, uygulamayı ekonomik açıdan faydalı bulduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri, bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt verdi
07 Şubat 2020 11:29		 Üç ilçede eğitime ara verildi
07 Şubat 2020 08:13
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne yeni başkan
07 Şubat 2020 08:10		 İmamoğlu'ndan 6 ayda 3'üncü atama
06 Şubat 2020 23:03
Seyir halinde oyun oynayan şoförün ehliyetine el konuldu
06 Şubat 2020 22:38		 Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaları asılsız çıktı
06 Şubat 2020 22:23
Türkiye genelinde okul servis araçları denetlendi
06 Şubat 2020 21:58		 Tarım danışmanlarına yönelik eğitim projesi sona erdi
06 Şubat 2020 20:48
Depremzedelere gelen yardımlar nerede depolanıyor?
06 Şubat 2020 20:10		 Aksaray'da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi
06 Şubat 2020 20:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - Muhasebe çalışanı yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdi12:39 - Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi12:39 - Trafikte yumruk yumruğa kavga12:38 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti12:36 - Çeyrek altın ne kadar?12:28 - ABD'de bir Müslüman daha üst düzey polis şefliğine atandı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları11:59 - 'TÜİK'in yayımladığı veriler ciddi şüphe barındırmaktadır'11:59 - Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması11:57 - İstanbul için kar, buzlanma ve don uyarısı
11:51 - Van'da kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi11:48 - İzmir'de iki ayrı suç örgütüne operasyon: 171 gözaltı kararı11:48 - İl Milli Eğitim, 10 bin adım atana hediye veriyor11:47 - Akıncı Üssü davasına avukat engeli11:41 - Bir banka konut faizlerini yüzde 0,95'e indirdi11:40 - TDK'nin Türkçe Sözlüğü akıllı telefonlarda11:34 - 'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak11:31 - 'Fırtınada uçan çatının zararı müteahhitten tahsil edilmeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
Uçak faciasında 3 şüphe
AK Parti'den Başbuğ'a toplu suç duyurusu
Sabah Gazetesi: Yaşlı subaylar rahatsız!
Emekli olduktan sonra çalışan öğretmenden maaşı geri istendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sude 2
yusuf yazıcı'nın formasının emekli edilmesi 5
hastaya 400 patrona 700 tl 1
05.02.2020 alanyaspor vs galatasaray maçı 1
tenisçi dirseği 1
anadolu efes 1
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 8
en büyük türk atatürk 1
yalnız kalmak 8
sığ insan 1
SON İLANLAR
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam