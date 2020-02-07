'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak

Yenimahalle ilçesinde hizmet veren ve telefona uygulaması yüklendikten sonra kullanılabilen yeni nesil ulaşım aracı Martı, yoğun trafikte hızlı, kolay ve keyifli yolculuk imkanı sunacak.

Dakika başına 0,59 lira ödenen kiralık "scooter"lar, 18 yaş üzeri vatandaşlarca Yenimahalle sınırları içerisinde kullanabilecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmete sundukları araçların, vatandaşların sağlıklı yaşam sürmesinde önemli bir etken olacağını söyledi.

Scooter ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını yaygınlaştırmak istediklerini belirten Yaşar, "Dünyanın en gelişmiş kentlerinde, vatandaşın aracını garajdan çıkarmaması teşvik edilir. Bizim gibi ülkelerde ise araçla işe gelme, en ufak işte aracı kullanma gibi bir durum oluyor. Bu da trafiğin yoğunlaşmasına, yayanın haklarının çiğnenmesine ve vatandaşı sağlıksız bir yaşama itiyor. Bu durum daha çok hava kirliliğine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Martı"ların vatandaşların hem işlerini yapmasına hem de spor yapmasına büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık. Bu da bu çalışmanın doğruluğunu gösteriyor. Scooter ve bisiklet gibi araçların kullanımını çoğaltmadığımız müddetçe, ne kentlerin havasını temizleyebiliriz ne de trafik sorununu çözebiliriz."

Fethi Yaşar, vatandaşların nefes aldığı alanların korunması gerektiğini vurgulayarak ekonomik açıdan da halka yarar sağlayan Martı'nın, kentin başka bölgelerinde de uygulanmasını önerdi.

İlçe sakini Arif Kara, "Güzel uygulama olmuş. İşe gelirken ve hafta sonları markete giderken kullanıyorum. İşe gittiğim zaman metroya kadar kullanıyorum. Akşam da işten gelirken eve kadar kullanıyorum. Maddi açıdan iyi oluyor. Dolmuşların kalabalığından kurtuluyorum." diye konuştu.

Arda Topçu da öğrenci olduğunu, uygulamayı ekonomik açıdan faydalı bulduğunu söyledi.