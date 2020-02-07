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'TÜİK'in yayımladığı veriler ciddi şüphe barındırmaktadır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK tarafından yayımlanan verilerin ciddi şüpheler barındırdığını ileri sürdü.
 07 Şubat 2020 11:59
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'TÜİK'in yayımladığı veriler ciddi şüphe barındırmaktadır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK tarafından yayımlanan verilerin ciddi şüpheler barındırdığını ileri sürdü.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in 24 Haziran seçimlerinin ardından 15 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Berat Albayrak'a bağlandığına işaret etti.

Özellikle 2018 sonunda yaşanan enflasyon atağının ardından Bakan Albayrak'ın, enflasyon hesabını yapan birimin başına Enerji Bakanlığı döneminde çalışma ekibinde olan Yinal Yağan'ı getirdiğine dikkati çeken Ağbaba, "Ne hikmetse bu süreçten sonra çarşı pazarda tüm ürünlere zam gelirken enflasyon oranları düşmeye, çalışabilecek nüfus oranı artarken de işsizlik düşmeye başladı." ifadesini kullandı.

"TÜİK'in yayımladığı veriler ciddi şüphe barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Özellikle TÜİK'in hem enflasyon verileri hem de işsizlik verileri ciddi manada tezatlıklar içermektedir. TÜİK'in bu verileri nasıl hesapladığını kamuoyuna açıklamalıdır. TÜİK gıda enflasyonu artarken kendi sepetinde ki ürünleri düşürmekte, çalışabilen nüfus oranı artarken kimsenin çalışmak istemediğini lanse ettirmektedir. TÜİK'in veriler ile bu şekilde oynaması açıkça suç unsuru teşkil etmektedir ve bu suçu işleyenleri bir an önce hesap vermesi gerekmektedir."
Anadolu Ajansı
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