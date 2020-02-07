TDK'nin Türkçe Sözlüğü akıllı telefonlarda

Türk Dil Kurumunun (TDK) 1945'ten beri yayımlanan Türkçe Sözlüğü, Android ve IOS işletim sistemli akıllı telefonlarına indirerek kullanılabilecek şekilde cep telefonlarında ve tabletlerde kullanıma sunuldu.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun güncellenen genel ağ sayfasında da yayımlanan sözlüğün akıllı telefon uygulaması hakkında bilgi verdi.

Sözlüğün 2011'de güncellenen basımının geçen sene kurumun genel ağ sayfasında okuyucuların hizmetine sunulduğunu anımsatan Gülsevin, yeni alt yapı ile uyumlu olacak şekilde akıllı telefon ve tabletler için uygulama geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bununla yetinmedik, sözlüğün herkesin yanında olmasını sağlamak için cep telefonlarında ve tabletlerde kullanımına hazır hale getirdik. TDK Türkçe Sözlüğü, genel ağ sayfamızda şu anda kullanılan Güncel Türkçe Sözlüğümüzün veri tabanı. Bu son derece gelişmiş bir yazılımla sunuldu. Öneriler, eleştirilerle sözlüğümüzü sürekli güncellemeyebileceğimiz için en güncel dediğimiz sözlük. Uygulama ücretsiz, herkes indirebilir. Sözlük kullanıcı hem çevrim içi hem de çevrim dışıyken kullanılabilecek."

Gülsevin, genel ağ sayfasındaki Güncel Türkçe Sözlüğü günde 100 bin kişinin kullandığını belirterek "Telefonlardaki uygulama daha pratik kullanılacak. Kullanıcı sayısı da artacaktır diye düşünüyoruz." dedi.

- Sesli telaffuzdan işaret diline

Sözlükte, anlamı ve ilgili deyimler ile atasözleri verilen kelimelerin işaret dili ve telaffuzu da veriliyor.

Pratik ve sade tasarlanan sözlükte, aranan kelimenin kaydedilerek tekrar bakılabildiği bir uygulama da okuyucuya sunuluyor.