İstanbul için kar, buzlanma ve don uyarısı
|07 Şubat 2020 11:57
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İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak karın yarın öğleye kadar etkili olması beklenirken, yetkililer ve vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın ilerleyen saatlerde kara dönerek gece boyunca süreceği, kentin güney sahillerinde 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetre örtü oluşturacağı tahmin ediliyor.
Karın Avrupa Yakası'nda yarın sabah saatlerinde, Anadolu Yakası'nda ise öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Hafta sonunda etkili olacak soğuk havanın da buzlanma ve don gibi olumsuzluklara yol açabileceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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