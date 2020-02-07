Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
Albayrak: Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek
|07 Şubat 2020 11:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası ile Buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini söyledi.
Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.
Faizler düşüyor daha da düşecek.
Kredi faizleri %25-26 seviyelerinden %10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.
Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek.
Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.
(Enflasyon) Bu yıl belirlediğimiz %8,5 hedefine ulaşacağız.
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