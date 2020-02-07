Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Erbaş, ilçeye bağlı Avşarlı Mahallesi'nde şehidin babaevini ziyaret etti. Erbaş, burada baba Ali Deniz, şehidin kardeşleri ve yakınlarıyla görüşerek kendilerine başsağlığı diledi. Erbaş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Erbaş, yaptığı konuşmada, Mesut Deniz'in üzerilerine çığ düşen kardeşlerini kurtarmak için mücadele ederken şehit olduğunu belirtti.

Şehitlere rahmet ve yaralılara şifalar dileyen Erbaş, şunları ifade etti:

"Bizim milletimiz böyle. Gözünü kırpmadan yardıma koşma noktasında, kardeşlerini kurtarma noktasında büyük bir ruha sahip. Vatanını kurtarma noktasında, düşmanla mücadele etme, vatanına, bayrağına, ezanına, namusuna sahip çıkma noktasında ulu ve yüce bir ruha sahip. İşte o yüce ruha sahip kardeşlerimizden biri de şehit Mesut kardeşimiz. Allah ona rahmet eylesin. Babasına, kardeşlerine ve yakınlarına, milletimize sabırlar ihsan eylesin. Onlar hepimizin yavrusu, hepimizin kardeşi. Yok birbirimizden farkımız. Dolayısıyla ateş hepimizin ocağına düşüyor. Bu acıyı biz paylaşmak için buradayız. Cenabıhak rahmet eylesin."

Erbaş, şehidin babası Ali Deniz'e, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.