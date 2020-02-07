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Trafikte yumruk yumruğa kavga

Güngören Merter'de trafikte araçlarını durduran sürücü ve yolcular yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
 07 Şubat 2020 12:39
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Trafikte yumruk yumruğa kavga

Olay sabah saatlerinde Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile otomobilde bulunanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Trafikte araçlarını durduran taraflar araçlarından inerek kavga etmeye başladı. 5 kişinin yumruk yumruğa kavgası ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde 5 kişi kavga ederken trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görülüyor.

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Cumhuriyet
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