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Trafikte yumruk yumruğa kavga
Güngören Merter'de trafikte araçlarını durduran sürücü ve yolcular yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
|07 Şubat 2020 12:39
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Olay sabah saatlerinde Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile otomobilde bulunanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Trafikte araçlarını durduran taraflar araçlarından inerek kavga etmeye başladı. 5 kişinin yumruk yumruğa kavgası ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde 5 kişi kavga ederken trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görülüyor.,
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