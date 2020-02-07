1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin bilim insanları: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir

Gelen son dakika bilgisine göre; Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu
 07 Şubat 2020 12:51
Yazdır
Çin bilim insanları: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir

Gelen son dakika bilgisine göre; Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir
07 Şubat 2020 09:56		 Karatay: Koronavirüsü önlemek kelle paça için
07 Şubat 2020 08:13
Çin'den gelen ürünlerden 'koronavirüs' bulaşır mı?
06 Şubat 2020 22:13		 Virüsün düşmanı iyi uyku
06 Şubat 2020 18:57
Virüs salgınında panik var önlem yok
06 Şubat 2020 18:39		 Iğdır'da koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı
05 Şubat 2020 20:37
Çin'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi
05 Şubat 2020 09:06		 İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu
05 Şubat 2020 07:54
Coronavirus eşyadan da bulaşıyor
05 Şubat 2020 07:05		 Okullarda virüsten korunmak için öğretmenler ne yapmalı?
04 Şubat 2020 23:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - 150 yıllık tarihi çeşme çalındı14:25 - Meteorolojiden iki bölge için çığ tehlikesi uyarısı14:16 - FETÖ Hakan Şükür'ü de dolandırmış14:11 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ifadeye çağrıldı14:08 - DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı14:05 - Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türkiye vatandaşı14:03 - Üniversiteden, örnek kurumlar arası geçici görevlendirme ilanı14:02 - Ankesörden aranan muvazzaf üsteğmen FETÖ'den tutuklandı13:59 - Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya hapis cezası13:53 - 'Türkiye'de atölyelerin olduğu okullaşma hedefimiz var'
13:48 - İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı13:38 - AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması13:30 - Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor13:21 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:12 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı13:06 - MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması13:03 - 'Bıçak parası' almaktan yargılanan profesör aynı suçlamayla yeniden gözaltında12:52 - Kızların oluşturduğu çete dehşet saçıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
Uçak faciasında 3 şüphe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uzak durmak 3
Güzel kızların/kadınların evli olması 3
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2
maskov87 4
kreşte 2 yaşındaki çocuğa tokat atan öğretmen 4
van'daki çığ felaketine cb başdanışmanı sebep oldu iddiası 2
yusuf yazıcı'nın formasının emekli edilmesi 5
supporters 2
football manager 2019 3
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 8
SON İLANLAR
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam