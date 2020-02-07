Kızların oluşturduğu çete dehşet saçıyor

Dehşet verici olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı.

Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek, babası F.S.'ye olayı anlattı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİNDE ŞOKE OLDU

Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp, karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Ardından genç kızların sosyal medya hesaplarını araştıran baba F.S., izlediği görüntüler karşısından dehşete düştü.

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ACIMAZSIZCA DAYAK

Görüntülerde A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) isimli gençlerin, kızı ile birlikte ismi henüz tespit edilemeyen ancak o da 13 yaşında olan bir başka kız çocuğunu daha acımasızca dövdüğünü gördü. Görüntülerde 3 genç, S.S.'yi oyun parkında ağzı ve burnundan kan gelene kadar döverken, gençlerin erkek arkadaşları ise bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kızlardan birinin S.S. dayak yerken gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ağzı ile burnu kanlar içinde kalan S.S.'nin ise hayli korktuğu ve korkusundan bağırmak bir yere sesini dahi çıkaramadığı görüldü.

AYNI MAHALLEDE OTURAN BAŞKA BİR ÖĞRENCİYE DE DAYAK

A.C., N.C. ve A.K., isimli 3 genç kızın S.S.'den sonra yine aynı mahallede oturan ve ismini vermek istemeyen 13 yaşındaki bir başka ortaokul öğrencisini daha acımasızca darbettiği ortaya çıktı.

OKUL ÇIKIŞINI BEKLİYORLAR

Yaşanan dehşet verici olayın ardından açıklamalarda bulunan baba F.S., görüntüleri izledikten sonra adeta şok olduğunu ve büyük bir şaşkınlık içerisinde kızı ile diğer kız çocuğuna yapılan eziyeti gördüğünü kaydetti. F.S.,

"Çocuklarımızı okul çıkışında bir grup kız çocuğu darbediyor, çok kötü şekilde dövüyor. Bunlara sürekli işkence ediyorlarmış. Tabi ben de salı günü öğrendim. Biz bunun durmasını istiyoruz. Çocuklarımıza bu işkence yapılmasın, onu istiyoruz. Gereken birimler, yetkililer bunun üzerinde dursun. Bu çocuklara biri 'dur' desin istiyoruz."

dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

F.S., genç kızların çocukları darbettikten sonra tehdit ettiklerini de belirterek, bu sıkıntıları sürekli yaşadıklarını kaydetti. F.S.,

"Polise başvurdum. Gereken bütün adli işlemler başladı. Şu an bekliyoruz. Görüntüleri kendileri çekiyorlar. Sosyal medya hesabından durum olarak paylaşıyorlar. Kendi arkadaş aralarında da paylaşım yapıyorlar. Tabi olay büyüyor."

diye konuştu.

ALKOL, BIÇAK, TABANCA VE TÜFEKLİ FOTOĞRAFLAR

Öte yandan, çocukları darbeden genç kızların sosyal medya hesaplarında ellerinde alkol, bıçak, tabanca ve pompalı tüfeklerle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarının da olması dikkatlerden kaçmadı. Genç kızların bu şekilde videolar ve fotoğraflar çekerek sosyal medya hesaplarından genelde tehdit içerikli mesajlarla paylaştıkları görüldü.