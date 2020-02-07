1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Hakkari'den 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Aysel için gelen anne Hamri Turan: Kızımı HDP'den istiyorum. Buradan ayrılmayacağım kızım gelene kadar
 07 Şubat 2020 13:12
Yazdır
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 158'inci gününe girdi.

5 yıl önce dağa kaçırılan kızı için Hakkari'den gelen anne Hamri Turan da oturma eylemine dahil oldu. Turan, Kürtçe yaptığı açıklamada, evladına kavuşma kente umuduyla geldiğini söyledi.

Kızının lise birinci sınıf öğrencisiyken dağa kaçırıldığını ifade eden Turan, o günden bu yana kendisinden haber alamadıklarını aktardı.

Turan, kızını çok özlediğini dile getirerek, "Kızımın geri gelmesini istiyorum. Bu nedenle geldim. Kızımı HDP'den istiyorum. Buradan ayrılmayacağım kızım gelene kadar. Bu anneler gibi ben de kızım için buraya geldim." dedi.

- Şehitler için saygı duruşu

Evlat nöbetini sürdüren aileler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen askerler ile Van'daki çığ felaketinde şehit olan asker, güvenlik korucusu, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile siviller için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Aileler adına açıklama yapan baba Fahrettin Akkuş, şehitlere rahmet ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Akkuş, "Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletini korusun. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin, polisimizin, askerimizin canı sağ olsun." diye konuştu.

Tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu anlatan Akkuş, çocuklarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ Hakan Şükür'ü de dolandırmış
07 Şubat 2020 14:16		 Ankesörden aranan muvazzaf üsteğmen FETÖ'den tutuklandı
07 Şubat 2020 14:02
Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya hapis cezası
07 Şubat 2020 13:59		 Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
07 Şubat 2020 13:30
MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması
07 Şubat 2020 13:06		 İzmir'de iki ayrı suç örgütüne operasyon: 171 gözaltı kararı
07 Şubat 2020 11:48
Akıncı Üssü davasına avukat engeli
07 Şubat 2020 11:47		 5 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
07 Şubat 2020 11:07
Balıkesir'deki FETÖ'nün adliye yapılanması adliyeye sevk edildi
07 Şubat 2020 09:57		 Gaziantep'te FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
07 Şubat 2020 09:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - 150 yıllık tarihi çeşme çalındı14:25 - Meteorolojiden iki bölge için çığ tehlikesi uyarısı14:16 - FETÖ Hakan Şükür'ü de dolandırmış14:11 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ifadeye çağrıldı14:08 - DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı14:05 - Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türkiye vatandaşı14:03 - Üniversiteden, örnek kurumlar arası geçici görevlendirme ilanı14:02 - Ankesörden aranan muvazzaf üsteğmen FETÖ'den tutuklandı13:59 - Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya hapis cezası13:53 - 'Türkiye'de atölyelerin olduğu okullaşma hedefimiz var'
13:48 - İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı13:38 - AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması13:30 - Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor13:21 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:12 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı13:06 - MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması13:03 - 'Bıçak parası' almaktan yargılanan profesör aynı suçlamayla yeniden gözaltında12:52 - Kızların oluşturduğu çete dehşet saçıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
Uçak faciasında 3 şüphe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayat boşluk kabul etmez 1
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 3
yalnız kalmak 8
üzgünüm iyi günümde değilim sanki 1
Uzak durmak 3
07.02.2020 fenerbahçe vs maccabi maçı 2
05.02.2020 alanyaspor vs galatasaray maçı 1
Güzel kızların/kadınların evli olması 3
maskov87 4
kısa entry girmek zeka göstergesidir 6
SON İLANLAR
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam