Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına Fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı
|07 Şubat 2020 13:30
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Suriye sınırına Fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.
Konvoy, daha sonra ilçeden geçerek Hatay'a doğru gitti.
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