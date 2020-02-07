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AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması

AFAD: Depremden etkilenen 2'si yoğun bakım altında olan 24 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir
 07 Şubat 2020 13:38
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AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan duyuruda, "Elazığ depreminden etkilenen bin 631 vatandaşımızdan bin 608'i taburcu edilirken, 2'si yoğun bakım altında olan 24 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi. Ayrıca, Elazığ'da kurulacak konteyner kent için sayının 2 bin 640 olarak belirlendiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Bölgede, büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 25, toplamda 2 bin 254 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır.

Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran bin 631 vatandaşımızdan bin 608'i taburcu edilirken, 2'si yoğun bakım altında olan 24 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

AFAD, 25 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderdi

AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 15 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 10 milyon TL olmak üzere toplam 25 milyon TL acil yardım ödeneği göndermiştir.

Yardım kampanyası yoğun ilgiyle devam ediyor

Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 66.641.230 TL, SMS sisteminde 27.910.520 TL olmak üzere toplam 94.551.750 TL yardım toplamıştır.

Elazığ'da konteyner kentler kuruluyor

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 4 konteyner kentin kurulmasına karar verilmiştir. Toplam konteyner sayısı 2 bin 640 olarak belirlenmiş olup; Elazığ merkez Holpenk'te (Demirtaş) bin 6, Mornik Doğu Kent Mahallesi'nde 900, Kesrik Mahallesi'nde 480 ve Sivrice ilçesinde 254 konteyner kurulumuna başlanmıştır. Aşağı Holpenk'de (Hankendi) bin 280 konteyner proje aşamasındadır.

İhtiyaç malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor

AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 97 bin 403 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edilmiştir.

510 bin öğün sıcak yemek dağıtıldı

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 412 bin 163 öğün, Malatya'da 98 bin 50 öğün olmak üzere toplam 510 bin 213 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 6 bin 960 kişi görev aldı

Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 2 bin 783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev almıştır. Arama kurtarma dışındaki TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2 bin 335 personel ve 238 araç görevlendirilmiştir. Süreç boyunca STK'lar da dahil toplam 6 bin 960 kişi çalışmalara katılmıştır.

Psikososyal destek çalışmaları devam ediyor

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 3 bin 935 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 12 bin 274 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Malatya'da 834 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 3 bin 500 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır."
İhlas Haber Ajansı
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