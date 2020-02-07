1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

İç Anadolu'nun doğusundaki şehirler için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
 07 Şubat 2020 13:48
Yazdır
İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

İç Anadolu'nun doğusundaki şehirler için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görülecek kar yağışının Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.

Don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden iki bölge için çığ tehlikesi uyarısı
07 Şubat 2020 14:25		 DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı
07 Şubat 2020 14:08
AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması
07 Şubat 2020 13:38		 6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu
06 Şubat 2020 22:48
Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
06 Şubat 2020 22:28		 Çorum-İstanbul yolunda heyelan
06 Şubat 2020 19:42
AFAD'ın müracaat çadırına 15 bin başvuru yapıldı
06 Şubat 2020 18:49		 İBB'nin imam kadrosunu iptal edip kilitlediği camiler yeniden açıldı
06 Şubat 2020 18:22
Yağışlı hava İstanbul trafiğini kilitledi
06 Şubat 2020 18:04		 Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi
06 Şubat 2020 17:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - 150 yıllık tarihi çeşme çalındı14:25 - Meteorolojiden iki bölge için çığ tehlikesi uyarısı14:16 - FETÖ Hakan Şükür'ü de dolandırmış14:11 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ifadeye çağrıldı14:08 - DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı14:05 - Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türkiye vatandaşı14:03 - Üniversiteden, örnek kurumlar arası geçici görevlendirme ilanı14:02 - Ankesörden aranan muvazzaf üsteğmen FETÖ'den tutuklandı13:59 - Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya hapis cezası13:53 - 'Türkiye'de atölyelerin olduğu okullaşma hedefimiz var'
13:48 - İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı13:38 - AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması13:30 - Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor13:21 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:12 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı13:06 - MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması13:03 - 'Bıçak parası' almaktan yargılanan profesör aynı suçlamayla yeniden gözaltında12:52 - Kızların oluşturduğu çete dehşet saçıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
Uçak faciasında 3 şüphe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarihde bu gün 3
cnn türk a haber olmaya başladı 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2
bazı esprilerden hoşlanılmasa da gülme nezaketi 7
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 3
Uzak durmak 3
her felaketten sonra bir skandal 1
girişimcilik 1
en az bin lira olacak 3
Evde kalmış kızların güzel olması 1
SON İLANLAR
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam