İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
İç Anadolu'nun doğusundaki şehirler için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
|07 Şubat 2020 13:48
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İç Anadolu'nun doğusundaki şehirler için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görülecek kar yağışının Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.
Don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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