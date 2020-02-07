Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|07 Şubat 2020 13:59
|Yazdır
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alınan astsubay Ali Parıldar ile avukatı katıldı.
Sanık Parıldar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle 2014 yılından önce bağlantısının bulunduğunu ancak daha sonra bağını kestiğini ve herhangi bir suç işlemediğini öne sürdü.
Duruşma savcısı ise sanığın örgüt hiyerarşisinde yer aldığını ve "mahrem imamlarca" ankesörlü hattan aranarak iletişim kurulduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Parıldar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ Hakan Şükür'ü de dolandırmış
07 Şubat 2020 14:16
|Ankesörden aranan muvazzaf üsteğmen FETÖ'den tutuklandı
07 Şubat 2020 14:02
|Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
07 Şubat 2020 13:30
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
07 Şubat 2020 13:12
|MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması
07 Şubat 2020 13:06
|İzmir'de iki ayrı suç örgütüne operasyon: 171 gözaltı kararı
07 Şubat 2020 11:48
|Akıncı Üssü davasına avukat engeli
07 Şubat 2020 11:47
|5 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
07 Şubat 2020 11:07
|Balıkesir'deki FETÖ'nün adliye yapılanması adliyeye sevk edildi
07 Şubat 2020 09:57
|Gaziantep'te FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
07 Şubat 2020 09:55