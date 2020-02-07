1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Güler: Halihazırda 2 milyon lira kadar hasar ödemesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren bu rakamların çok daha ileriye gideceğini ve mart ayı sonuna kadar da bütün tazminat ödemelerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz
 07 Şubat 2020 14:08
Yazdır
DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da şu ana kadar 2 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güler ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, depremden etkilenen Malatya'da, Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde sigorta acenteleri ve hasar eksperleriyle bir araya geldi.

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremin ardından tüm DASK ekibi ve Türkiye Sigorta Birliği ile vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

DASK'ın 20 yıldır faaliyetlerine devam ettiğini belirten Güler, "Genel sigortalılık oranına baktığımızda, ülke genelinde yüzde 54 sigortalılık oranına ulaşmışız. Bu, gerçekten bizim için önemli bir aşama kaydettiğimizi göstermekte. Tabii bu oranı biz yüzde 100 olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Sigortalılarımıza ulaşmak istiyoruz. Herkesin Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip olmasını istiyoruz. Yaşadığımız bu deprem dolayısıyla da zaten bu farkındalığın önemli hale geldiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Güler, Marmara Bölgesi'nde sigortalılık oranının daha yüksek olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu oranların daha düşük gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda yüzde 40 oranlarında. Bu oranların daha da artırılması esas gayemiz. Sivrice merkezli depremden sonra hem Elazığ hem de Malatya ve çevre illerden gelen ihbarlar oldu. Biz bu ihbarları hemen hasar dosyaları oluşturarak eksperlerimize yönlendirdik. Şu anda yaklaşık 127 kadar eksperimiz sahada faaliyetlerini yürütmekte. En kısa süre içinde tazminatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Halihazırda 2 milyon lira kadar hasar ödemesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren bu rakamların çok daha ileriye gideceğini ve mart ayı sonuna kadar da bütün tazminat ödemelerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz."

- "Zararı rahatlıkla ödeyebilecek kapasiteye sahibiz"

Güler, mali bakımdan DASK'ın son depremde oluşan zararı çok rahatlıkla ödeyebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Bir depremde 24 milyar lira hasar ödeme kabiliyetimiz mevcut. Onun için biz burada esas olarak afet yönetimine, operasyonları nasıl yöneteceğimize odaklandık. Eksperlerimizi görevlendirdik, onlara üç grup halinde eğitim veriyoruz. İki grup eğitim tamamlandı ve üçüncü grubu da tamamladıktan sonra tüm hasar tespitlerimizi yapacağız. Elazığ ve Malatya özelinde deprem dolayısıyla 15 bine yakın hasar ihbarı aldık. Bunların 8 bini yani yüzde 65'inin Elazığ, yüzde 30'unun da Malatya'dan olduğunu görüyoruz. Ödemelerimizi de hızlı bir şekilde yapacağız. DASK olarak vatandaşlarımızın bu zor günlerinde oluşan maddi kayıplarını normal hayata dönmeleri için karşılamak istiyoruz. Buna ilişkin bütün planlamalarımızı ve çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

- "753 hasar başvurusu oldu"

Benli de depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Böylesi durumlarda devletin, özel sektörün, kurumların kenetlendiğini ve acıları dindirmek için güzel örnekler ortaya koyduğunu dile getiren Benli, depremden zarar gören insanların hayata devam etmek zorunda olduğunu, dolayısıyla sigortalılık oranına dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Doğal afetlerin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'nın yanı sıra konut ve iş yeri sigortası ile kaskonun öneminin de daha iyi anlaşıldığını Benli, şunları kaydetti:

"Zorunlu Deprem Sigortası dışındaki hasar ihbarlarına bakacak olursak, sigorta sektörüne tüm şirketlerin verileri dahil olmak üzere deprem bölgesinden 753 hasar başvurusu oldu. Bu hasarların 473'ü Elazığ'dan, 202'si Malatya'dan, 78'i diğer illerden geldi. 753 hasar ihbarının 355'i konut, 377'si iş yeri, 14'ü kasko ve 7'si ise diğer sigorta hasarlarıydı. Ülke ekonomisi açısından sigortalılık oranının yükseltilmesi ve tüm risklere karşı iş yerlerimizin de teminat altına alınması çok önemli. Sektör olarak depremin ardından DASK ile eksperlerimizi görevlendirdik, sigortalılarımızın yanında olduk hem hasar tespiti hem ödemeler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 10 milyon lira civarında ödeme yapacağımız öngörülüyor. Zaman içinde yeni ihbarlarla rakam değişecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden iki bölge için çığ tehlikesi uyarısı
07 Şubat 2020 14:25		 İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
07 Şubat 2020 13:48
AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması
07 Şubat 2020 13:38		 6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu
06 Şubat 2020 22:48
Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
06 Şubat 2020 22:28		 Çorum-İstanbul yolunda heyelan
06 Şubat 2020 19:42
AFAD'ın müracaat çadırına 15 bin başvuru yapıldı
06 Şubat 2020 18:49		 İBB'nin imam kadrosunu iptal edip kilitlediği camiler yeniden açıldı
06 Şubat 2020 18:22
Yağışlı hava İstanbul trafiğini kilitledi
06 Şubat 2020 18:04		 Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi
06 Şubat 2020 17:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - 150 yıllık tarihi çeşme çalındı14:25 - Meteorolojiden iki bölge için çığ tehlikesi uyarısı14:16 - FETÖ Hakan Şükür'ü de dolandırmış14:11 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ifadeye çağrıldı14:08 - DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı14:05 - Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türkiye vatandaşı14:03 - Üniversiteden, örnek kurumlar arası geçici görevlendirme ilanı14:02 - Ankesörden aranan muvazzaf üsteğmen FETÖ'den tutuklandı13:59 - Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya hapis cezası13:53 - 'Türkiye'de atölyelerin olduğu okullaşma hedefimiz var'
13:48 - İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı13:38 - AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması13:30 - Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor13:21 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:12 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı13:06 - MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması13:03 - 'Bıçak parası' almaktan yargılanan profesör aynı suçlamayla yeniden gözaltında12:52 - Kızların oluşturduğu çete dehşet saçıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
Uçak faciasında 3 şüphe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 4
en az bin lira olacak 3
savcının adliye çalışanlarını dolandırıp kaçması 1
football manager 2019 3
05.02.2020 uçağın pistten çıkması 1
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 8
meccanen 1
sude 2
Duymayı çok istediğimiz cümleler 3
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 3
SON İLANLAR
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam