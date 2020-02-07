1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSMEK bölge sorumlusu kadınların Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık, Şişli'yi ifadeye çağırdı
 07 Şubat 2020 14:11
Yazdır
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSMEK bölge sorumlusu kadınların Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık, Şişli'yi ifadeye çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kurslarında (İSMEK) çalışan ve 27 Ocak'ta işten çıkarılan bölge sorumlusu kadınlar geçtiğimiz günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında kendilerine hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinin 31 Ocak'ta savcılığa sunulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Şişli'den şikayetçi olan 19 kadının 'mağdur' sıfatıyla ifadeleri alındı. Kadınları avukatı Ferah Yıldız 3 Şubat günü savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesiyle HBÖ Müdürü Erkan Duyar'ın da 'şüpheli' olarak cezalandırılmasını istedi.

Savcılığın Şüpheli Yeşim Meltem Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar diğer şüpheli Erkan Duyar'ın ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının müdahillik talebinde bulunduğu soruşturmada, eski HBÖ Müdürü Ali Koca'nın tanık olarak bilgisine başvurulacağı kaydedildi.

Genel Soruşturmadan Sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'şüpheli' Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı
07 Şubat 2020 14:39		 150 yıllık tarihi çeşme çalındı
07 Şubat 2020 14:32
'Bıçak parası' almaktan yargılanan profesör aynı suçlamayla yeniden gözaltında
07 Şubat 2020 13:03		 Kızların oluşturduğu çete dehşet saçıyor
07 Şubat 2020 12:52
Trafikte yumruk yumruğa kavga
07 Şubat 2020 12:39		 Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü
07 Şubat 2020 11:04
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
07 Şubat 2020 10:25		 Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
07 Şubat 2020 09:51
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
07 Şubat 2020 09:01		 Çığ faciasında planlama eksikliği can kaybını artırdı
07 Şubat 2020 08:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - 150 yıllık tarihi çeşme çalındı14:25 - Meteorolojiden iki bölge için çığ tehlikesi uyarısı14:16 - FETÖ Hakan Şükür'ü de dolandırmış14:11 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ifadeye çağrıldı14:08 - DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı14:05 - Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türkiye vatandaşı14:03 - Üniversiteden, örnek kurumlar arası geçici görevlendirme ilanı14:02 - Ankesörden aranan muvazzaf üsteğmen FETÖ'den tutuklandı13:59 - Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya hapis cezası13:53 - 'Türkiye'de atölyelerin olduğu okullaşma hedefimiz var'
13:48 - İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı13:38 - AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması13:30 - Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor13:21 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:12 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı13:06 - MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması13:03 - 'Bıçak parası' almaktan yargılanan profesör aynı suçlamayla yeniden gözaltında12:52 - Kızların oluşturduğu çete dehşet saçıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
Uçak faciasında 3 şüphe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayat boşluk kabul etmez 1
haklı olduğu halde susan insan 3
sessizce izlemek 2
Mavi 2
05.02.2020 Van'da çalışma ekibinin üzerine çığ düşmesi 5
Elini ayağını çekmek 3
vıcık vıcık 1
Gönül almak 4
tarihde bu gün 3
en az bin lira olacak 3
SON İLANLAR
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam