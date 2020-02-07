Meteorolojiden iki bölge için çığ tehlikesi uyarısı
|07 Şubat 2020 14:25
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun kar yağacağı tahmin ediliyor.
- Fırtına bekleniyor
Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DASK, Elazığ ve Malatya'da 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı
07 Şubat 2020 14:08
|İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
07 Şubat 2020 13:48
|AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması
07 Şubat 2020 13:38
|6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu
06 Şubat 2020 22:48
|Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
06 Şubat 2020 22:28
|Çorum-İstanbul yolunda heyelan
06 Şubat 2020 19:42
|AFAD'ın müracaat çadırına 15 bin başvuru yapıldı
06 Şubat 2020 18:49
|İBB'nin imam kadrosunu iptal edip kilitlediği camiler yeniden açıldı
06 Şubat 2020 18:22
|Yağışlı hava İstanbul trafiğini kilitledi
06 Şubat 2020 18:04
|Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi
06 Şubat 2020 17:43