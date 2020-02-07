Tayvanlı turistten koronavirüs önlemi
İSTANBUL'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin çantasına yazdığı yazı gündeme oturdu.
|07 Şubat 2020 14:36
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Çin virüsü sebebiyle uzak doğu insanlarından korkan İstanbulluya karşı 'Çinli değilim. Ölürüm Türkiyem' yazdı.
Görüntü Kadıköy'de kaydedildi. Sosyal medyanın gündemine düşen Tayvanlı turist, kendisini Çinli sanıp virüs sebebiyle korkanlara karşı önlem aldı.
Led ekranlı bir sırt çantası takan turist, "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" diye yazdı. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
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