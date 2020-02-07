İki FETÖ sanığı hapis cezası verilerek tahliye edildi
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
|07 Şubat 2020 14:57
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü aramalarla örgüt içinde görev aldığı iddia edilen tutuklu sanık Hakan Demirbaş ile avukatı katıldı.
İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Demirbaş'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederken, cezaevinde geçirdiği süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi.
Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise tutuklu yargılanan İsmail Soylap 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılarak tahliye edildi.
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