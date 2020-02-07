ÖSYM çalışanı intihar girişiminde bulundu

Türkiye'nin gündemine, yaptığı sınavlardaki skandallarla gelen ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sosyal medyada takip ettiği hesapla tartışma konusu olmuştu.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabının erotik bir hesabı takip ettiği ortaya çıkmış, skandalın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Resmi Twitter hesabımıza yasadışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur." İfadeleri kullanılmıştı.

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI

Odatv'nin edindiği bilgilere göre; ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarını basın müşavirliği yönetiyor. Skandalın ardından Basın Müşavirliği'nde görevli işçi kadrosundaki F.A. olayın sorumlusu olduğu iddiasıyla işten çıkarıldı. Odatv'nin aldığı bilgiye göre bu süreçte F.A. da hatasını kabul ederek yazılı beyanla özür diledi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU: "BEN YAPMADIM"

Odatv'nin öğrendiğine göre; F.A. bugün intihar girişiminde bulundu.

Çamaşır suyu ve bir takım kimyasallar içerek intihar girişiminde bulunan F.A.'nın arkasında kendisine iftira atıldığını yazan not bıraktığı ileri sürüldü.