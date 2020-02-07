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Cem Karaca'nın gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

Şarkıcı Kıraç, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz üç saat yaşatan Kıraç, performansıyla tam not aldı.
 07 Şubat 2020 15:02
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Cem Karaca'nın gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

Kıraç'ı dinlemeye gelenler arasında merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca da vardı.

Konser sonunda Kıraç'ın yanına giden İlkim Karaca, sahnede "Manevi oğlumuz Kıraç'a bu gözlüğü hediye etmek istiyorum" dedi.

Cem Karaca'nın kullandığı son gözlüğü Kıraç'a hediye eden İlkim Karaca, sahnede duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
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