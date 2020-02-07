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TOGG, yerli otomobil için 25 firma ile el sıkıştı

2019 yılının sonlarında tanıtılan yerli otomobil ile ilgili yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Yerli otomobilde imzası olan Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.
 07 Şubat 2020 15:15
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TOGG, yerli otomobil için 25 firma ile el sıkıştı

TOGG cephesinden yerli otomobil ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, bazı açıklamalarda bulundu. TOGG ile iş birliklerinin iyi gittiğini belirten Kanca, TOGG ile görüşen yaklaşık 60 firma olduğundan bahsetti. TOGG bunların arasından 25 firma ile iş birliğine başladı. Ancak, hedef tabii ki 60 firmanın 60'ı ile de çalışmak.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile ilgili de konuşan Kanca, Karakaş'ın içlerinden biri olduğuna değindi ve bunun iş birliğini kolaylaştırdığını söyledi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da bazı açıklamalarda bulundu. Yazıcı şunları söyledi:

"TOGG'un görevi aracı belirtilen sürede üretmek, bizim de görevimiz onların istediği her parçayı Türkiye'de geliştirip üretmek için ne gerekiyorsa yapmak. Onların varlığı bizim teknolojimizi geliştirme sürecimizi hızlandıracak. Çünkü onlarda ihtiyaç var bizde de istek var. İkisini bir araya getireceğiz. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Kaynak: https://shiftdelete.net/
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